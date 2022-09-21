Лига наций21 сентября 2022, 09:35 |
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Сергей СИДОРЧУК: «Всегда с гордостью надевал цвета сборной Украины»
Капитан «Динамо» выложил новый пост в своем Instagram
21 сентября 2022, 09:35 |
127
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Капитан киевского «Динамо» Сергей Сидорчук в своем Instagram выложил новый пост, в котором поделился эмоциями от приезда в лагерь сборной Украины.
«Всегда с гордостью одевал цвета сборной. Смелость имеет цвет. Целых два», – кратко подписал пост Сидорчук.
Отметим, что уже сегодня, 21 августа, сборная Украины сыграет с Шотландией в Лиге наций. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.
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