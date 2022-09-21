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  4. Сергей СИДОРЧУК: «Всегда с гордостью надевал цвета сборной Украины»
Лига наций
21 сентября 2022, 09:35 |
127
0

Сергей СИДОРЧУК: «Всегда с гордостью надевал цвета сборной Украины»

Капитан «Динамо» выложил новый пост в своем Instagram

21 сентября 2022, 09:35 |
127
0
Сергей СИДОРЧУК: «Всегда с гордостью надевал цвета сборной Украины»
ФК Динамо Киев. Сергей Сидорчук

Капитан киевского «Динамо» Сергей Сидорчук в своем Instagram выложил новый пост, в котором поделился эмоциями от приезда в лагерь сборной Украины.

«Всегда с гордостью одевал цвета сборной. Смелость имеет цвет. Целых два», – кратко подписал пост Сидорчук.

Отметим, что уже сегодня, 21 августа, сборная Украины сыграет с Шотландией в Лиге наций. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.

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фото Сергей Сидорчук Динамо Киев Лига наций сборная Украины по футболу сборная Шотландии по футболу
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