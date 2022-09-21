Юные динамовцы сыграют на международном турнире в Германии
Соревнования пройдут в Саарлуе
С 24 по 25 сентября в немецком городе Саарлуе пройдет престижный международный футбольный турнир Euro Youth Cup-2022.
В нем будет представлено и киевское «Динамо» академической группой возрастной категории U-16 под руководством Юрия Дмитрулина.
В соревнованиях примут участие 8 команд из разных стран, разделенных на две группы по четыре коллектива в каждой. По регламенту по две лучшие команды образуют две полуфинальные пары, победители которых встретятся в финале, а проигравшие – в матче за третье место. Матчи будут состоять из двух таймов по 20 минут.
Динамовцы попали в группу В вместе с английским «Тоттенхэмом», немецкими «Кельном» и «Саарбрюкеном». Другой квартет составили португальский «Порту», французский «Мец» немецкие «Дармштадт» и «Элверсберг».
В первый день соревнований после обеда динамовцы проведут поединки группового этапа, а во второй, в зависимости от занятой ступени, сразятся за итоговое распределение мест.
Ранее футбольный клуб «Кельн» дал возможность юным футболистам тренироваться в Германии.
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