Криштиану РОНАЛДУ: «Хочу сыграть на Евро-2024»

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду не намерен завершать карьеру в сборной после ЧМ-2022 в Катаре:

«Я надеюсь быть частью сборной Португалии еще несколько лет, все еще чувствую мотивацию, мои амбиции высоки, а путь в сборную еще не окончен. У нас много качественной молодежи, с которой сыграю на чемпионате мира и очень хочу попасть на Евро-2024», – сказал Криштиану.

Отметим, что Роналду является лучшим бомбардиром в истории национальной сборной Португалии с показателем 117 голов в 189 матчах. За Португалию он сыграл на чемпионатах Европы в 2004, 2008, 2012, 2016 і 2020 годах, а также на чемпионатах мира в 2006, 2010, 2014 і 2018 годах.

Ранее игрок сборной Португалии, который помог команде выиграть Евро-2016, объявил о завершении международной карьеры.