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  4. Криштиану РОНАЛДУ: «Хочу сыграть на Евро-2024»
Чемпионат Европы
21 сентября 2022, 08:40 |
491
2

Криштиану РОНАЛДУ: «Хочу сыграть на Евро-2024»

Лидер сборной Португалии позитивно оценивает свое будущее в национальной команде

21 сентября 2022, 08:40 |
491
2
Криштиану РОНАЛДУ: «Хочу сыграть на Евро-2024»
Instagram. Криштиану Роналду

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду не намерен завершать карьеру в сборной после ЧМ-2022 в Катаре:

«Я надеюсь быть частью сборной Португалии еще несколько лет, все еще чувствую мотивацию, мои амбиции высоки, а путь в сборную еще не окончен. У нас много качественной молодежи, с которой сыграю на чемпионате мира и очень хочу попасть на Евро-2024», – сказал Криштиану.

Отметим, что Роналду является лучшим бомбардиром в истории национальной сборной Португалии с показателем 117 голов в 189 матчах. За Португалию он сыграл на чемпионатах Европы в 2004, 2008, 2012, 2016 і 2020 годах, а также на чемпионатах мира в 2006, 2010, 2014 і 2018 годах.

Ранее игрок сборной Португалии, который помог команде выиграть Евро-2016, объявил о завершении международной карьеры.

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Источник Rádio Renascença
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Комментарии 2
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Am
Top!! Ще поб'є рекорд і не раз
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+2
nick07
Надіємось що зможе, і ще на пару голів покращить рекорд. 
Хоча багато буде залежати від тренера збірної 
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0
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