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Португалия
19 сентября 2022, 20:36 | Обновлено 19 сентября 2022, 20:44
487
0

Чемпион Европы-2016 принял решение о завершении международной карьеры

Нападающий попрощался со сборной страны

19 сентября 2022, 20:36 | Обновлено 19 сентября 2022, 20:44
487
0
Чемпион Европы-2016 принял решение о завершении международной карьеры
Twitter. Рафаэл Силва

Форвард лиссабонской «Бенфики» Рафаэл Силва объявил о том, что прекращает свои выступления на международном уровне. 29-летний футболист заявил, что о своем решении он уже уведомил наставника национальной сборной Фернанду Сантуша.

«Сегодня я сообщил тренеру Фернанду Сантушу о неспособности в дальнейшем представлять национальную сборную. Это честное и правильное решение на данном этапе моей карьеры. Прошу, чтобы данное решение уважали. Я представлял национальную сборную много раз, помог ей выиграть чемпионат Европы 2016 года и Лигу наций, и я всегда буду поддерживать команду», — говорится в заявлении Силвы, которое опубликовано «Бенфикой».

Напомним, Рафаэл Силва в составе сборной Португалии провел 25 матчей, не забил ни одного гола. В 2016 году он вместе с «селесао» стал чемпионом Европы, а в 2019-м помог команде выиграть Лигу наций УЕФА.

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