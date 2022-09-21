ATP21 сентября 2022, 08:05 |
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ВИДЕО. Рафаэль Надаль поздравил Испанию с победой на Евробаскете-2022
Легендарный испанский теннисист порадовался за своих соотечественников
21 сентября 2022, 08:05 |
113
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Легендарный испанский теннисист Рафаэль Надаль поздравил сборную Испании с победой на Евробаскете-2022.
Ранее Рафаэль также опубликовал видео, где порадовался за выход своих соотечественников в финал турнира и пожелал удачи в решающем матче.
Отметим, что Надаль сыграет на Кубке Лейвера, который пройдет с 23 по 25 число.
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