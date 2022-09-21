ВИДЕО. Рафаэль Надаль поздравил Испанию с победой на Евробаскете-2022

Легендарный испанский теннисист Рафаэль Надаль поздравил сборную Испании с победой на Евробаскете-2022.

Ранее Рафаэль также опубликовал видео, где порадовался за выход своих соотечественников в финал турнира и пожелал удачи в решающем матче.

Отметим, что Надаль сыграет на Кубке Лейвера, который пройдет с 23 по 25 число.