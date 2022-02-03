Надаль и Федерер подтвердили свое участие в Кубке Лейвера

Легенды снова будут выступать в одной команде

  • 03.02.2022 12:24
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Надаль и Федерер подтвердили свое участие в Кубке Лейвера
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роджер Федерер

Легендарные теннисисты Роджер Федерер и Рафаэль Надаль в 2022 году сыграют вместе в рамках турнира под названием Кубок Лейвера.
 
Теннисисты подтвердили, что примут участием в соревнованиях, который пройдут 23-25 сентября в Лондоне.
 
Отметим, что Кубок Лейвера – это турнир, в рамках которого сражаются команды Европы и остального мира. Пока что европейцы выиграли все четыре розыгрыша. 

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Источник — Twitter

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