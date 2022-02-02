ФЕДЕРЕР: «Упорно тренируюсь, но доктора немного меня сдерживают»

Швейцарский теннисист – о своем восстановлении

  • 02.02.2022 23:52
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ФЕДЕРЕР: «Упорно тренируюсь, но доктора немного меня сдерживают»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал, как проходит его реабилитация после еще одной операции на колене.
 
«Впереди у меня несколько, скажем так, интересных месяцев. Думаю, что где-то в апреле я буду знать гораздо больше о том, в каком состоянии мой организм. До сегодняшнего дня мне не особо и разрешали бегать, заниматься какими-то тяжелыми физическими упражнениями, когда нужно прыгать, резко стартовать или останавливаться. Я надеюсь, что в следующие несколько недель ситуация изменится. И потом уже посмотрим, как тело на это отреагирует. Мне нужно это узнать перед тем как возвращаться на корт. Поэтому на этот вопрос лучше отвечать в апреле или мае.  На сегодняшний день это желание во мне присутствует, я очень мотивирован делать ту работу, которую должен, которую мне разрешают делать. 
 
Этим утром я вновь этим всем занимался и завтра снова буду работать в зале. Я занимаюсь настолько упорно, насколько мне разрешают. Так что это все равно приятное время, хоть все продвигается немного медленно. Я бы хотел делать уже гораздо больше вещей, но доктора и все вокруг немного меня сдерживают. Я не жалуюсь, я знаю, что многие игроки хотели бы оказаться на моем месте, учитывая всю мою карьеру. Я осознаю, что мне очень повезло в этой жизни, и я с уважением отношусь к тому периоду, который проживаю сейчас», – сказал швейцарец.

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Источник — Большой теннис Украины

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