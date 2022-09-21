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Англия
21 сентября 2022, 07:25 | Обновлено 21 сентября 2022, 07:27
433
0

Питер КРАУЧ: «Сток Сити были единственными, кто мог обыграть Барселону»

Экс-игрок сборной Англии вспомнил далекое прошлое

21 сентября 2022, 07:25 | Обновлено 21 сентября 2022, 07:27
433
0
Питер КРАУЧ: «Сток Сити были единственными, кто мог обыграть Барселону»
Instagram. Питер Крауч

Экс-форвард сборной Англии Питер Крауч вспомнил о периоде выступлений за «Сток Сити» в АПЛ:

«Это была одна из лучших команд, в которых я когда-либо находился. Мы просто знали, что каждый день идем сражаться и добиваться результата благодаря работе, настрою, стараниям и самоотдаче.

Я думаю, что это была единственная команда, которая могла обыграть тогдашнюю «Барселону». Мы внушали ужас в соперников.

Если бы Месси или Иньеста приехали на наш стадион «Британию», то мы бы зарубились с ними», — сказал Крауч.

Ранее стало известно, сколько предлагает «Барселона» за хавбека «Астон Виллы».

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Источник Daily Mail
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