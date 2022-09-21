Питер КРАУЧ: «Сток Сити были единственными, кто мог обыграть Барселону»
Экс-игрок сборной Англии вспомнил далекое прошлое
Экс-форвард сборной Англии Питер Крауч вспомнил о периоде выступлений за «Сток Сити» в АПЛ:
«Это была одна из лучших команд, в которых я когда-либо находился. Мы просто знали, что каждый день идем сражаться и добиваться результата благодаря работе, настрою, стараниям и самоотдаче.
Я думаю, что это была единственная команда, которая могла обыграть тогдашнюю «Барселону». Мы внушали ужас в соперников.
Если бы Месси или Иньеста приехали на наш стадион «Британию», то мы бы зарубились с ними», — сказал Крауч.
Ранее стало известно, сколько предлагает «Барселона» за хавбека «Астон Виллы».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ведущие украинские бойцы MMA проводят поединки на протяжении 2022 года
Но быстро исправил ошибку