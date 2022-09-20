Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Барселона, Челси, Арсенал сойдутся за хавбека Астон Виллы. Цена — € 46 млн
Англия
20 сентября 2022, 18:29 | Обновлено 20 сентября 2022, 18:44
699
0

Барселона, Челси, Арсенал сойдутся за хавбека Астон Виллы. Цена — € 46 млн

Повышенный интерес вызывает Дуглас Луис

20 сентября 2022, 18:29 | Обновлено 20 сентября 2022, 18:44
699
0
Барселона, Челси, Арсенал сойдутся за хавбека Астон Виллы. Цена — € 46 млн
Getty Images/Global Images Ukraine

24-летний бразилец Дуглас Луис в ближайшее трансферное окно может покинуть Бирмингем. В подписании контракта с ним заинтересованы лондонские «Арсенал» и «Челси», а также испанская «Барселона».

Сообщается, что у «Астон Виллы», имеющей права на игрока, есть желание выручить с трансфера не менее 46 млн евро.

Минувшим летом наибольшую настойчивость в приглашении Луиса проявляли лондонские «канониры» - они сделали «Астон Вилле» три предложения, но ни одно из них бирмингемский клуб не удовлетворило.

Дуглас Луис летом 2019 года перешел в «Астон Виллу» из «Манчестер Сити». В нынешнем сезоне он в cеми матчах забил два гола. Всего за «Астон Виллу» хавбек провел 118 матчей, забил 7 голов, сделал 8 ассистов.

Напомним, в минувший уик-энд в составе «Арсенала» дебютировал 15-летний футболист Итан Нванери, сразу же ставший рекордсменом АПЛ.

По теме:
ПЕДРИ: «Игра с Левандовски – большая гордость»
Депай выразил недовольство своим нынешним статусом в Барселоне
Тухель не ведет переговоров с Ювентусом
Дуглас Луис Барселона Челси Астон Вилла Арсенал Лондон
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Football365
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр МОСТОВОЙ: «Главное в матче Киргизия — россия — это интрига!»
Футбол | 20 сентября 2022, 07:40 10
Александр МОСТОВОЙ: «Главное в матче Киргизия — россия — это интрига!»
Александр МОСТОВОЙ: «Главное в матче Киргизия — россия — это интрига!»

Естественно, а как же иначе?

Игорь ЦЫГАНЫК: «Динамо сделает все возможное, чтоб пригласить Реброва»
Футбол | 19 сентября 2022, 19:32 6
Игорь ЦЫГАНЫК: «Динамо сделает все возможное, чтоб пригласить Реброва»
Игорь ЦЫГАНЫК: «Динамо сделает все возможное, чтоб пригласить Реброва»

Журналист считает, что именно Сергея пригласят тренировать киевский клуб

Мудрика будут связывать с переходом в 15 клубов – журналист
Футбол | 20.09.2022, 12:53
Мудрика будут связывать с переходом в 15 клубов – журналист
Мудрика будут связывать с переходом в 15 клубов – журналист
Источник: Ливерпуль включился в гонку за Мудриком
Футбол | 19.09.2022, 20:25
Источник: Ливерпуль включился в гонку за Мудриком
Источник: Ливерпуль включился в гонку за Мудриком
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная рф не будет участвовать в Евро-2024
Футбол | 20.09.2022, 17:06
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная рф не будет участвовать в Евро-2024
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная рф не будет участвовать в Евро-2024
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Подарок болельщикам. Матчи Украины в Лиге наций покажут четыре телеканала
Подарок болельщикам. Матчи Украины в Лиге наций покажут четыре телеканала
18.09.2022, 20:15 3
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Михайлюк подписал контракт с Нью-Йорк Никс
ОФИЦИАЛЬНО. Михайлюк подписал контракт с Нью-Йорк Никс
19.09.2022, 10:20 10
Баскетбол
Марта Костюк выиграла дебютный титул WTA в парном разряде
Марта Костюк выиграла дебютный титул WTA в парном разряде
18.09.2022, 17:44 6
Теннис
ВИДЕО. Миколенко перед матчем накрыл курткой девочку, которая замерзла
ВИДЕО. Миколенко перед матчем накрыл курткой девочку, которая замерзла
18.09.2022, 19:04 7
Футбол
Россияне требуют дисквалификации Петракова за слова о войне
Россияне требуют дисквалификации Петракова за слова о войне
19.09.2022, 15:15 23
Футбол
Юрий ВИРТ: «Я бы Довбика п******л раз н***й – и на том все бы закончилось»
Юрий ВИРТ: «Я бы Довбика п******л раз н***й – и на том все бы закончилось»
19.09.2022, 05:20 24
Футбол
Страсти по Мудрику, визги орков от Петракова, замена Луческу
Страсти по Мудрику, визги орков от Петракова, замена Луческу
20.09.2022, 05:59 1
Другие виды
Канело победил Головкина. На вершину не вернулся, но выглядел отлично
Канело победил Головкина. На вершину не вернулся, но выглядел отлично
18.09.2022, 18:40
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности