Барселона, Челси, Арсенал сойдутся за хавбека Астон Виллы. Цена — € 46 млн

24-летний бразилец Дуглас Луис в ближайшее трансферное окно может покинуть Бирмингем. В подписании контракта с ним заинтересованы лондонские «Арсенал» и «Челси», а также испанская «Барселона».

Сообщается, что у «Астон Виллы», имеющей права на игрока, есть желание выручить с трансфера не менее 46 млн евро.

Минувшим летом наибольшую настойчивость в приглашении Луиса проявляли лондонские «канониры» - они сделали «Астон Вилле» три предложения, но ни одно из них бирмингемский клуб не удовлетворило.

Дуглас Луис летом 2019 года перешел в «Астон Виллу» из «Манчестер Сити». В нынешнем сезоне он в cеми матчах забил два гола. Всего за «Астон Виллу» хавбек провел 118 матчей, забил 7 голов, сделал 8 ассистов.

Напомним, в минувший уик-энд в составе «Арсенала» дебютировал 15-летний футболист Итан Нванери, сразу же ставший рекордсменом АПЛ.