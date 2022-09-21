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Лига наций
21 сентября 2022, 05:41 | Обновлено 21 сентября 2022, 06:21
143
0

Шотландия – Украина. Пресс-конференция Петракова. Смотреть онлайн. LIVE

Вечером 21 сентября в Дублине проходит перенесенный матч Лиги наций

21 сентября 2022, 05:41 | Обновлено 21 сентября 2022, 06:21
143
0
Шотландия – Украина. Пресс-конференция Петракова. Смотреть онлайн. LIVE
УАФ. Александр Петраков

21 сентября в Глазго проходит перенесенный матч Лиги наций между сборными Шотландии и Украины.

Смотрите видео: послематчевая пресс-конференция коуча сине-желтых Александра Петракова.

Шотландия – Украина. Пресс-конференция Петракова. Смотреть онлайн. LIVE

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Источник Sport.ua
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