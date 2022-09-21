КОРНИЕНКО: «С Йовичевичем очень приятно и легко работать»

Защитник «Шахтера» Виктор Корниенко оценил игру донецкой команды на старте сезона.

– Стартовый матч «Шахтера» в групповом раунде Лиги чемпионов, по понятным причинам, вы смотрели по телевизору. Впечатлила игра команды, ожидали, что смогут так сыграть?

– Конечно, ожидал. У нас уже были такие ситуации. Яркий пример – игры с «Реалом», когда во время коронавируса мы вышли на матч молодым составом и в первом тайме обыгрывали их 3:0. Я верил в каждого из ребят, потому что я знаю возможности нашей команды. Ребята вышли и обыграли «Лейпциг», удивительного ничего не произошло.

– Сейчас видно, что команда – единое целое. Можно сказать, что коллектив сейчас более сплоченный, чем в прошлом сезоне?

– Когда в команде было много иностранцев, то, конечно, такой сплоченности не было. Все равно все разбивались на группы, легионеры больше общались между собой, а у украинцев была своя компания. Сейчас же больше общекомандного общения, отсюда и сплоченность.

– А как приход Игоря Йовичевича повлиял на атмосферу в команде?

– Плюс в том, что Йовичевич хорошо понимает украинский язык и намного проще с ним общаться. Да и вообще, и как тренер он – супер, и как человек. С ним очень приятно и легко работать.

– А как Йовичевич поддержал, когда случилась травма?

– Тренер сразу подошел и сказал: ты боец, мы всегда будем тебя поддерживать. Вот как есть семья в быту – муж, жена, ребенок, точно также и футбольная команда – это большая семья.

– Это заметно. Вы в приподнятом настроении несмотря на тяжелую травму. Какие впереди этапы восстановления?

– Так как только недавно перенес операцию, то первый месяц все в статике будет. Будем разрабатывать ногу, сгибать, разгибать. Далее будут в зале силовые упражнения, закачивания мышц, позже будем подключать бассейн. Много будет всего, по две-три тренировки в день. То есть, утром буду уезжать и только вечером возвращаться домой.

– Какой поставили себе дедлайн на восстановление?

– Настраиваю себя только на лучшее. Поставил себе задачу к зимним сборам, которые будут в январе, уже быть в общей группе.