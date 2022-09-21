Что ему не нравится в МанСити? Грилиш попросил агента искать ему новый клуб
Горожане летом приобрели новичка за рекордную сумму в £100 млн
Звездный хавбек «Манчестер Сити» Джек Грилиш собирается покинуть команду Пепа Гвардиолы.
Джек Грилиш, который летом 2021 года присоединил к горожанам, попросил своего агента искать ему новый клуб.
Английский вингер собирается покинуть «Манчестер Сити» летом 2023 года. Но причины такого решения пока неизвестны.
Грилиш был приобретен за рекордные для АПЛ деньги. За него «Ман Сити» заплатил «Астон Вилле» около 100 млн фунтов стерлингов.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
21 сентября сборная Украины проведет матч Лиги наций против Шотландии
Чтобы сеяться из 2-й корзины, сине-желтым надо выиграть группу Лиги наций