Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Что ему не нравится в МанСити? Грилиш попросил агента искать ему новый клуб
Англия
21 сентября 2022, 01:45 | Обновлено 21 сентября 2022, 02:07
67
0

Что ему не нравится в МанСити? Грилиш попросил агента искать ему новый клуб

Горожане летом приобрели новичка за рекордную сумму в £100 млн

21 сентября 2022, 01:45 | Обновлено 21 сентября 2022, 02:07
67
0
Что ему не нравится в МанСити? Грилиш попросил агента искать ему новый клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Джек Грилиш

Звездный хавбек «Манчестер Сити» Джек Грилиш собирается покинуть команду Пепа Гвардиолы.

Джек Грилиш, который летом 2021 года присоединил к горожанам, попросил своего агента искать ему новый клуб.

Английский вингер собирается покинуть «Манчестер Сити» летом 2023 года. Но причины такого решения пока неизвестны.

Грилиш был приобретен за рекордные для АПЛ деньги. За него «Ман Сити» заплатил «Астон Вилле» около 100 млн фунтов стерлингов.

По теме:
Де Дзерби, возглавив Брайтон, сразу заручился поддержкой Гвардиолы
Источник: Динамо хотело подписать Пальму из Гондураса, но не сошлись в цене
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист усилился 24-летним левым защитником
Джек Грилиш Манчестер Сити трансферы АПЛ трансферы
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник 90min
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Тренировка сборной Украины. Миколенко и Коваленко под вопросом
Футбол | 20 сентября 2022, 23:15 0
ФОТО. Тренировка сборной Украины. Миколенко и Коваленко под вопросом
ФОТО. Тренировка сборной Украины. Миколенко и Коваленко под вопросом

21 сентября сборная Украины проведет матч Лиги наций против Шотландии

Жеребьевка Евро-2024. Из какой корзины будет посеяна сборная Украины?
Футбол | 20 сентября 2022, 20:55 2
Жеребьевка Евро-2024. Из какой корзины будет посеяна сборная Украины?
Жеребьевка Евро-2024. Из какой корзины будет посеяна сборная Украины?

Чтобы сеяться из 2-й корзины, сине-желтым надо выиграть группу Лиги наций

Страсти по Мудрику, визги орков от Петракова, замена Луческу
Другие виды | 20.09.2022, 05:59
Страсти по Мудрику, визги орков от Петракова, замена Луческу
Страсти по Мудрику, визги орков от Петракова, замена Луческу
Трансферное лето 2022 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Футбол | 20.09.2022, 09:30
Трансферное лето 2022 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Трансферное лето 2022 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Хороший жребий. Сборная Украины узнала следующего соперника в Кубке Дэвиса
Теннис | 20.09.2022, 19:10
Хороший жребий. Сборная Украины узнала следующего соперника в Кубке Дэвиса
Хороший жребий. Сборная Украины узнала следующего соперника в Кубке Дэвиса
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Жена Усика похвасталась пышной грудью в глубоком декольте
ФОТО. Жена Усика похвасталась пышной грудью в глубоком декольте
20.09.2022, 12:38 4
Бокс
Юрий ВИРТ: «Пообщались с Довбиком, поняли друг друга»
Юрий ВИРТ: «Пообщались с Довбиком, поняли друг друга»
19.09.2022, 17:31 10
Футбол
Россия планировала референдум по аннексии Харьковщины. «За» - 75%
Россия планировала референдум по аннексии Харьковщины. «За» - 75%
19.09.2022, 19:45
Война
Секта Сульшера. 7 игроков с хет-триками в АПЛ после выхода на замену
Секта Сульшера. 7 игроков с хет-триками в АПЛ после выхода на замену
19.09.2022, 09:40 1
Футбол
Россияне требуют дисквалификации Петракова за слова о войне
Россияне требуют дисквалификации Петракова за слова о войне
19.09.2022, 15:15 23
Футбол
Эдди Хирн рассказал, сколько раундов Головкин выиграл у Альвареса
Эдди Хирн рассказал, сколько раундов Головкин выиграл у Альвареса
19.09.2022, 07:55 2
Бокс
Источник: Ливерпуль включился в гонку за Мудриком
Источник: Ливерпуль включился в гонку за Мудриком
19.09.2022, 20:25 25
Футбол
ФОТО. Лома возвращается! Опубликован сине-желтый постер боя Василия
ФОТО. Лома возвращается! Опубликован сине-желтый постер боя Василия
20.09.2022, 00:23 6
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности