Что ему не нравится в МанСити? Грилиш попросил агента искать ему новый клуб

Звездный хавбек «Манчестер Сити» Джек Грилиш собирается покинуть команду Пепа Гвардиолы.

Джек Грилиш, который летом 2021 года присоединил к горожанам, попросил своего агента искать ему новый клуб.

Английский вингер собирается покинуть «Манчестер Сити» летом 2023 года. Но причины такого решения пока неизвестны.

Грилиш был приобретен за рекордные для АПЛ деньги. За него «Ман Сити» заплатил «Астон Вилле» около 100 млн фунтов стерлингов.