Травма Шапаренко. Катастрофа для Динамо и проблемы для сборной Украины

В матче против «Фенербахче» полузащитник «Динамо» и сборной Украины Николай Шапаренко получил травму колена. После игры в Стамбуле стало известно, что у игрока разрыв крестообразной связки колена, и он пропустит 6 месяцев.

В прошлом году в матче первого тура УПЛ против «Вереса» похожую травму получил защитник «Динамо» Денис Попов. Даже в конце зимних сборов в феврале он не работал в общей группе команды. Я веду к тому, что если Шапаренко сможет восстановиться и набрать хоть какую-нибудь форму к середине апреля следующего года, то это будет хорошо.

Катастрофическая потеря для Динамо

У Мирчи Луческу может выпадать почти любой игрок бесследно. Виктор Цыганков пропустил немало важных матчей, но команда смогла пройти квалификацию в ЛЧ в 2020 году и победить «Штурм» в этом году. Травмы Дениса Попова не становятся трагедией. Научились жить без Виталия Миколенко. Есть варианты замены Сергея Сидорчука в отдельных матчах. Георгия Бущана всегда готов заменить Денис Бойко. Но значение Шапаренко для игры команды выше любого перечисленного игрока. Разве что такое значение имеет Виталий Буяльский.

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Когда Луческу пришел в команду, то перевел талантливого полузащитника с позиции десятки в опорную зону. На этой позиции Николай должен делать то, что у него лучше всего получалось – быть постоянно в контакте с мячом. Начало атак, контроль мяча, выход из обороны, выход из-под прессинга соперника, позиционное наступление, стандарты – все лежало на плечах Шапы. Николай на этой позиции расцвел и стал одним из лидеров команды.

Никакой альтернативы Шапаренко у «Динамо» нет. Я думал, что таким может стать Богдан Леднев, но Луческу использовал его на других позициях, ближе к атаке. В отдельных матчах Луческу выпускал в середине поля Владимира Шепелева или Александра Андриевского. Эта опция могла быть действенной в отдельных матчах, а не в дальней перспективе.

Шепелеву выдавали большие авансы еще во время работы Сергея Реброва, но оправдать их он так и не смог. Отсутствие прогресса, эмоций, скоростных качеств не нивелируют хороший футбольный интеллект и видение поля. Как показали матчи против «Зари» и «ФК «Львова», Шепелев не справляется с возложенными на него задачами. Он может быть игроком ротации, но не основным футболистом, да еще и на такой важной позиции в полузащите.

С Андриевским история не такая. Больших перспектив и надежд никогда особо не было. Он нужен для команды в плане ротации, глубины состава. Должен сыграть определенное количество матчей и дать количество команде, в том числе во время тренировочного процесса. Где-то что-то он может выдать, но в плане стабильности амбиций все плохо. Его удовлетворяет роль запасного игрока и хороший контракт с «Динамо».

Сочетание Сидорчука с Андриевским и Шепелевым как-то не очень получалось. Луческу сам пришел к тому, что больше пользы выходит, когда Владимир и Александр играют вместе. Вряд ли Луческу ради этого посадит на скамью капитана Сидорчука. Потому оба получат свои шансы, но вопрос в том, как они их используют? Здесь я ужасный пессимист.

В системе столичной команды есть Леднев, Булеца, Викентий Волошин, которые могут быть использованы на этой позиции. Но такая опция возможна только после завершения первой части сезона. В юношеской команде я не вижу, кто может заменить Шапаренко. Александр Яцик – игрок другого стиля и больше конкурент для Сидорчука.

Я бы не исключал выхода на трансферный рынок в поиске усиления в середину поля. Окно переходов открыто большую часть сентября. Игрока в середину поля проще и дешевле найти, чем, скажем, вингера или форварда. Вряд ли речь здесь может идти о молодом, перспективном игроке. Здесь нужен футболист с опытом на определенное время.

Травма Шапаренко будет иметь значение для его перспектив перейти в ведущий чемпионат. Николай вместе с Ильей Забарным – одни из главных активов клуба. Шапаренко пропустит большую часть сезона. Следующим летом его продать будет тяжело за хорошие деньги. Поэтому все нужно будет начинать сначала в следующем сезоне, чтобы вернуть свой уровень и внимание европейских команд. Такие травмы отнимают часть потенциала.

Шанс для Пихаленка в сборной Украины

В национальной команде картина не так болезненна, но все равно неприятна. В середине поля есть Александр Зинченко и Руслан Малиновский. Наставник команды Александр Петраков шел по пути наименьшего сопротивления и сажал на скамью менее статусного и младшего Шапаренко.

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Но значение Николая для сборной все равно велико. Малиновский не может выдержать физически весь матч. Сборная играет по три официальных поединка за неделю. Потому требуется усиление по ходу игры и ротация. Шапаренко с этим справлялся очень хорошо.

Кроме Шапаренко, сборной из-за травмы не сможет помочь Зинченко. Поэтому довызвали Даниила Игнатенко, хоть он игрок другого стиля. Наверное, свой шанс получит Александр Пихаленок.

Наставник украинцев может изменить схему игры при необходимости. К примеру, выставить двух опорников: Сидорчука и Степаненко, а выше может играть Малиновский. Но всем трем игрокам уже в диапазоне 30 лет. Поэтому они нуждаются в ротации.

В «Шахтере» растет целая плеяда талантливых центральных полузащитников. В ближайшей перспективе в сборную должен стучаться Артем Бондаренко. Думаю, что хорошие перспективы вернуться в национальную команду у Георгия Судакова. Также не забываем о нашем итальянце Викторе Коваленко. В плане глубины состава в национальной команде не должно быть проблем.

Очень хорошо, что в этом плане сборная Украины не будет иметь важных матчей. Национальной команде предстоят только матчи Лиги наций против не сильнейших команд. Думаю, что и без Шапаренко по силам будет выиграть группу с Шотландией, Ирландией и Арменией. Чемпионат мира мы пропускаем, а к старту квалификации Евро Шапаренко уже должен успеть восстановиться.