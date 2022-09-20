Федерер рассказал, когда принял решение о завершении карьеры

Швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал, когда окончательно принял решение о завершении карьеры.

«Через несколько дней после Уимблдона, в июле. Колену не становилось лучше. И я спросил себя: какой смысл? Мы уже довольно давно ходили по тонкому льду, и я знаю, что это правильное решение. Единственное решение.

Вообще возвращение было невероятно сложным. Я был очень далек от 100 процентов. И выйти в четвертьфинал Уимблдона (в 2021-м - прим.) было невероятно.

Однако последний сет против Хуркача (3:6, 6:7, 0:6) был худшим часом в моей карьере. Я понял, что больше ничего не получается. Все кончено. Разочарование разлетелось по голове как фейерверк. Я уже не понимал, как дальше играть с таким коленом», – сказал Федерер.