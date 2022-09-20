ВИДЕО. Шевченко или Ярмоленко? Переводчик запутался на пресс-конференции

Во время предматчевой пресс-конференции сборной Украины перед встречей Лиги наций против команды Шотландии случился забавный эпизод.

Переводчик немного переволновался и назвал Андрея Ярмоленко Андреем Шевченко.

Ярмоленко на это отреагировал улыбкой, а переводчик быстро поправил себя и извинился.

Встреча состоится ​21 сентября в 21:45 на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго.