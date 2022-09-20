Лига наций20 сентября 2022, 23:19 | Обновлено 21 сентября 2022, 00:25
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ВИДЕО. Шевченко или Ярмоленко? Переводчик запутался на пресс-конференции
Но быстро исправил ошибку
20 сентября 2022, 23:19 | Обновлено 21 сентября 2022, 00:25
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Во время предматчевой пресс-конференции сборной Украины перед встречей Лиги наций против команды Шотландии случился забавный эпизод.
Переводчик немного переволновался и назвал Андрея Ярмоленко Андреем Шевченко.
Ярмоленко на это отреагировал улыбкой, а переводчик быстро поправил себя и извинился.
Встреча состоится 21 сентября в 21:45 на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго.
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