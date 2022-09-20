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  4. ВИДЕО. Шевченко или Ярмоленко? Переводчик запутался на пресс-конференции
Лига наций
20 сентября 2022, 23:19 | Обновлено 21 сентября 2022, 00:25
435
1

ВИДЕО. Шевченко или Ярмоленко? Переводчик запутался на пресс-конференции

Но быстро исправил ошибку

20 сентября 2022, 23:19 | Обновлено 21 сентября 2022, 00:25
435
1
ВИДЕО. Шевченко или Ярмоленко? Переводчик запутался на пресс-конференции
УАФ. Андрей Ярмоленко

Во время предматчевой пресс-конференции сборной Украины перед встречей Лиги наций против команды Шотландии случился забавный эпизод.

Переводчик немного переволновался и назвал Андрея Ярмоленко Андреем Шевченко.

Ярмоленко на это отреагировал улыбкой, а переводчик быстро поправил себя и извинился.

Встреча состоится ​21 сентября в 21:45 на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго.

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Источник Украинская ассоциация футбола
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