ФОТО. Мне нужны объятия. Костюк показала, что нужно добавить на тренировках

Украинская теннисистка Марта Костюк поделилась фотографиями после тренировки.

На одной из них Марта висит на боксерском мешке.

«Мне нужны обнимашки», – подписала фото теннисистка.

Отметим, что Марта планирует на следующей неделе сыграть в Таллине, а потом – в Остраве и Клуж-Напоке.

Ранее она выиграла первый титул WTA в парном разряде.