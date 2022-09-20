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  4. ФОТО. Мне нужны объятия. Костюк показала, что нужно добавить на тренировках
WTA
20 сентября 2022, 22:29 |
585
0

ФОТО. Мне нужны объятия. Костюк показала, что нужно добавить на тренировках

Марта выбрала для этого боксерский мешок

20 сентября 2022, 22:29 |
585
0
ФОТО. Мне нужны объятия. Костюк показала, что нужно добавить на тренировках
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк поделилась фотографиями после тренировки.

На одной из них Марта висит на боксерском мешке.

«Мне нужны обнимашки», – подписала фото теннисистка.

Отметим, что Марта планирует на следующей неделе сыграть в Таллине, а потом – в Остраве и Клуж-Напоке.

Ранее она выиграла первый титул WTA в парном разряде.

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Марта Костюк lifestyle
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