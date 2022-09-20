WTA20 сентября 2022, 22:29 |
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ФОТО. Мне нужны объятия. Костюк показала, что нужно добавить на тренировках
Марта выбрала для этого боксерский мешок
20 сентября 2022, 22:29 |
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Украинская теннисистка Марта Костюк поделилась фотографиями после тренировки.
На одной из них Марта висит на боксерском мешке.
«Мне нужны обнимашки», – подписала фото теннисистка.
Отметим, что Марта планирует на следующей неделе сыграть в Таллине, а потом – в Остраве и Клуж-Напоке.
Ранее она выиграла первый титул WTA в парном разряде.
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