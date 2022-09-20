Федерер рассказал, сколько сыграет матчей на Кубке Лейвера

Роджер Федерер сообщил, что планирует сыграть в парном разряде на Кубке Лейвера в пятницу, и это будет его последнее выступление в качестве профессионального теннисиста.

В прошлый четверг швейцарский теннисист объявил о своем намерении завершить карьеру после Кубка Лейвера.

Также была информация, что он вообще не сможет сыграть ни одного матча. К счастюь, нам удастся еще хотя бы раз понаблюдать за игрой великого мастера.