ATP20 сентября 2022, 22:06 | Обновлено 20 сентября 2022, 22:07
369
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Федерер рассказал, сколько сыграет матчей на Кубке Лейвера
Легендарный швейцарец планирует выступить лишь во встрече парного разряда
20 сентября 2022, 22:06 | Обновлено 20 сентября 2022, 22:07
369
1
Роджер Федерер сообщил, что планирует сыграть в парном разряде на Кубке Лейвера в пятницу, и это будет его последнее выступление в качестве профессионального теннисиста.
В прошлый четверг швейцарский теннисист объявил о своем намерении завершить карьеру после Кубка Лейвера.
Также была информация, что он вообще не сможет сыграть ни одного матча. К счастюь, нам удастся еще хотя бы раз понаблюдать за игрой великого мастера.
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Так само піде Надаль, потім Джокович. Це нормально.
Це життя... вже є нові зірки в тенісі як чоловічому, так і жіночому. І їх дивитися не менш цікаво.
Не розумію в чому прикол пищати та верещати про нормальне завершення кар'єри великого спортсмена. Він звільняє місце для нових героїв.
Головне, щоб ті нові, були достойніші, сильніші, розвинутіші, щоб був розвиток людського та людей, щоб одні люди оживляли десятки навколо.