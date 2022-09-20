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Лига наций
20 сентября 2022, 21:50 |
1370
0

Стало известно, кто прокомментирует матчи Украины в Лиге наций

На всех трех матчах будет работать Андрей Столярчук

20 сентября 2022, 21:50 |
1370
0
Стало известно, кто прокомментирует матчи Украины в Лиге наций
Getty Images/Global Images Ukraine

Матчи сборной Украины по футболу в Лиге наций в сентябре против команды Шотландии (две встречи) и Армении покажут сразу четыре телеканала: ICTV, «Интер», «1+1» и «Суспільне».

Комментировать все три встречи «сине-желтых» будет комментатор Андрей Столярчук.

Шотландия – Украина. Прогноз и анонс на матч Лиги наций

Первая выездная встреча против Шотландии состоится завтра, 21 сентября. Начало – в 21:45.

24 сентября сборная сыграет с Арменией, 27-го дома с шотландцами.

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Андрей Столярчук сборная Украины по футболу пресс-конференция сборная Шотландии по футболу Лига наций Шотландия - Украина
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Источник ICTV
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