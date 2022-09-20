Стало известно, кто прокомментирует матчи Украины в Лиге наций
На всех трех матчах будет работать Андрей Столярчук
Матчи сборной Украины по футболу в Лиге наций в сентябре против команды Шотландии (две встречи) и Армении покажут сразу четыре телеканала: ICTV, «Интер», «1+1» и «Суспільне».
Комментировать все три встречи «сине-желтых» будет комментатор Андрей Столярчук.
Шотландия – Украина. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Первая выездная встреча против Шотландии состоится завтра, 21 сентября. Начало – в 21:45.
24 сентября сборная сыграет с Арменией, 27-го дома с шотландцами.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Игрок оценил матч Лиги наций и ситуацию с Евро-2024
Команда страны-агрессора пропустит очередной континентальный форум