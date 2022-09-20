Стало известно, кто прокомментирует матчи Украины в Лиге наций

Матчи сборной Украины по футболу в Лиге наций в сентябре против команды Шотландии (две встречи) и Армении покажут сразу четыре телеканала: ICTV, «Интер», «1+1» и «Суспільне».

Комментировать все три встречи «сине-желтых» будет комментатор Андрей Столярчук.

Шотландия – Украина. Прогноз и анонс на матч Лиги наций

Первая выездная встреча против Шотландии состоится завтра, 21 сентября. Начало – в 21:45.

24 сентября сборная сыграет с Арменией, 27-го дома с шотландцами.