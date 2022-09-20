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Лига наций
20 сентября 2022, 19:59 | Обновлено 20 сентября 2022, 20:26
478
2

Йожеф САБО – Петракову: «Лига наций – это замена товарищеским играм»

Специалист хочет успокоить главного тренера команды

20 сентября 2022, 19:59 | Обновлено 20 сентября 2022, 20:26
478
2
Йожеф САБО – Петракову: «Лига наций – это замена товарищеским играм»
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший наставник киевского «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо поделился ожиданиями от матча Шотландия — Украина в рамках перенесенного первого тура Лиги наций.

— Мне кажется, шансы в этом матче — 50 на 50. Петраков жалуется, что много игроков основного состава вышли из строя. Хочу успокоить — ничего страшного не произошло. Лига наций — это просто замена товарищеским играм. Тем более в этих матчах можно проверить ребят, которые не всегда играют в основном составе.

Большинство шотландских футболистов играют через каждый третий-четвертый день в АПЛ. Поэтому они будут не очень свежими. Мы должны этим воспользоваться. Плюс мы лучше в техническом плане и футболисты у нас помастеровитей. Шотландия — крепкая, силовая команда. Они принимают нас дома перед своими болельщиками, которые погонят их вперед, и самое главное для нашей команды — не дрогнуть. Они будут играть длинными передачами за спину защитникам, а не через короткий пас. Будет много борьбы. Это то, в чем они сильны.

Может быть две тактики. Мы начнем прессинговать сразу после потери мяча или же мы отойдем в середину поля и там уже будем встречать противника. Обе тактики имеют право на жизнь. У нас есть Яремчук. После того, как он перешел в «Брюгге», видны его старания. Тем более в сборной он всегда показывал хорошую игру. Отмечу и Ярмоленко, правда, я не видел, как он играет у Реброва, но это лидер сборной. Я жду, что он забьет в этом матче. Мудрик будет хорошо смотреться с Шотландией, потому что соперник откроет ему зоны. Шотландцы не будут вдесятером сидеть у своих ворот при домашних болельщиках, они будут пытаться атаковать. Провалов в защите у них будет полно и Мудрик за счет своей скорости должен будет где-то убежать.

Их игроки сразу же будут стараться нас накрывать после потери мяча. Будет много борьбы и длинных передач. Главное — не уступить им в этом компоненте. Это такой старый английский футбол. Нынешние «Ливерпуль», «Арсенал», «МанСити» играют уже по-другому — в пас и с контролем мяча. Отмечу, что шотландцы не очень хорошо умеют защищаться. Нужно этим воспользоваться.

Наши потери? Зинченко и Шапаренко — это основные игроки средней линии. Бущан — основной вратарь. Конечно, это потеря для нас. Отсутствие Соболя не так критично. Я не знаю, как сейчас выглядит Малиновский. Видимо, у него какой-то конфликт с тренером «Аталанты». В последней игре он вышел на пять минут. Я аж удивился — как же так? Он ведь забивает, отдает, работоспособный. Думаю, он уйдет из «Аталанты» зимой, тем более на него есть спрос.

Не знаю, готов ли сейчас Цыганков. Пишут, что его не отпустили из «Динамо», поэтому он играет спустя рукава. Но футболист не может выходить на поле и просто отстоять 90 минут! Или выходи на поле и отдавайся игре, или не выходи вообще! Раньше я говорил, что Цыганков растет как футболист и уедет в АПЛ, но сейчас я поменял свое мнение. Мы видим, как встречают футболистов в Англии и Италии — все пятки отбивают, не дают мяч принять. Эти чемпионаты не подходят Цыганкову. В АПЛ я вообще переходить ему не советую, там очень жесткий футбол. Думаю, для Цыганкова оптимальный вариант — это Бельгия, Голландия, может быть, Германия.

Прогноз? У нас не будет четыре-пять основных игроков. Это многовато. Поэтому я рискну поставить на ничью, — сказал Сабо.

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Источник FanDay
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Комментарии 2
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DK1961
Чуть ли не единственный раз, когда я согласен с ежиком
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+1
Ἡλίας
Про это УЕФА заявило ещё при организации этих соревнований  
которые просто упорядочили и придали смысл подобным матчам
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0
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