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Лига наций
20 сентября 2022, 19:42 |
632
0

Где смотреть онлайн матч Лиги наций Шотландия – Украина

Встреча состоится 21 сентября

20 сентября 2022, 19:42 |
632
0
Где смотреть онлайн матч Лиги наций Шотландия – Украина
Getty Images/Global Images Ukraine

21 сентября в шотландском Глазго на арене «Хемпден Парк» в поединке второго тура Лиги наций группы В1 встретятся хозяева и сборная Украины.

Матч должен был состояться еще в июне, но из-за того, что команды играли отложенный поединок плей-офф квалификации ЧМ-2022, игру сместили на сентябрь.

Шотландия – Украина. Прогноз и анонс на матч Лиги наций

В прямом эфире матч можно будет посмотреть с на телеканалах ICTV, «Интер», «1+1» и «Суспільне».

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Голосов 68
Спрогнозируйте исход ⚽️ перенесенного матча 🏆 Лиги наций между сборными Шотландии и Украины, который пройдет 21 сентября в Глазго.

Крупная победа Шотландии

2 голоса 2.94 %

Минимальная победа Шотландии

12 голосов 17.65 %

Ничья

27 голосов 39.71 %

Минимальная победа Украины

24 голоса 35.29 %

Крупная победа Украины

3 голоса 4.41 %

Результаты
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Источник Sport.ua
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