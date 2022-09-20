Где смотреть онлайн матч Лиги наций Шотландия – Украина
Встреча состоится 21 сентября
21 сентября в шотландском Глазго на арене «Хемпден Парк» в поединке второго тура Лиги наций группы В1 встретятся хозяева и сборная Украины.
Матч должен был состояться еще в июне, но из-за того, что команды играли отложенный поединок плей-офф квалификации ЧМ-2022, игру сместили на сентябрь.
Шотландия – Украина. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
В прямом эфире матч можно будет посмотреть с на телеканалах ICTV, «Интер», «1+1» и «Суспільне».
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Крупная победа Шотландии
2 голоса 2.94 %
Минимальная победа Шотландии
12 голосов 17.65 %
Ничья
27 голосов 39.71 %
Минимальная победа Украины
24 голоса 35.29 %
Крупная победа Украины
3 голоса 4.41 %
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