ОФИЦИАЛЬНО. Сборная рф не будет участвовать в Евро-2024
Команда страны-агрессора пропустит очередной континентальный форум
Главный футбольный орган рашистов – российский футбольный союз (рфс) – подтвердил, что их национальная команда не будет участвовать в церемонии жеребьевки Евро-2024, и, как следствие, не примет участие в турнире.
«Сборная россии не примет участие в жеребьевке отборочного раунда чемпионата Европы 2024 года, которая пройдет 9 октября во Франкфурте. Причина – февральское решение УЕФА о приостановке выступления российских сборных и клубов в соревнованиях под эгидой организации, по умолчанию действующее «до дальнейшего уведомления», - сказано в релизе рфс.
Напомним, в рфс пытались отстранение сборной и клубов страны от международных турниров оспорить в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS), но тот в июле этого года отказал в удовлетворении апелляции.
Ранее глава УАФ Андрей Павелко сообщил, что рашистской сборной на Евро-2024 не будет.
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