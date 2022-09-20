Главный футбольный орган рашистов – российский футбольный союз (рфс) – подтвердил, что их национальная команда не будет участвовать в церемонии жеребьевки Евро-2024, и, как следствие, не примет участие в турнире.

«Сборная россии не примет участие в жеребьевке отборочного раунда чемпионата Европы 2024 года, которая пройдет 9 октября во Франкфурте. Причина – февральское решение УЕФА о приостановке выступления российских сборных и клубов в соревнованиях под эгидой организации, по умолчанию действующее «до дальнейшего уведомления», - сказано в релизе рфс.

Напомним, в рфс пытались отстранение сборной и клубов страны от международных турниров оспорить в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS), но тот в июле этого года отказал в удовлетворении апелляции.

Ранее глава УАФ Андрей Павелко сообщил, что рашистской сборной на Евро-2024 не будет.