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Чемпионат Европы
20 сентября 2022, 17:06 | Обновлено 20 сентября 2022, 18:11
1105
4

ОФИЦИАЛЬНО. Сборная рф не будет участвовать в Евро-2024

Команда страны-агрессора пропустит очередной континентальный форум

20 сентября 2022, 17:06 | Обновлено 20 сентября 2022, 18:11
1105
4
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная рф не будет участвовать в Евро-2024
MEE

Главный футбольный орган рашистов – российский футбольный союз (рфс) – подтвердил, что их национальная команда не будет участвовать в церемонии жеребьевки Евро-2024, и, как следствие, не примет участие в турнире.

«Сборная россии не примет участие в жеребьевке отборочного раунда чемпионата Европы 2024 года, которая пройдет 9 октября во Франкфурте. Причина – февральское решение УЕФА о приостановке выступления российских сборных и клубов в соревнованиях под эгидой организации, по умолчанию действующее «до дальнейшего уведомления», - сказано в релизе рфс.

Напомним, в рфс пытались отстранение сборной и клубов страны от международных турниров оспорить в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS), но тот в июле этого года отказал в удовлетворении апелляции.

Ранее глава УАФ Андрей Павелко сообщил, что рашистской сборной на Евро-2024 не будет.

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Источник: сборная беларуси не будет допущена до Евро-2024
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Источник УЕФА
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Комментарии 4
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Andrey_1992
Вот і чудненько, наскільки чисто стало в спорті як рашку викинули
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+4
Remark
Орки ещё не успели начать радоваться от копеечного штрафа Петракову, как тут бац обухом по лбу сразу ))) 
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+2
Хутин Пуйло
А шо случілось?
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+1
Роман Романченков
Чемпионат ОДКБ... в который можно подтянуть сборные лыдыныры, абхазии и северной кореи...Перед матчами, прямо на игровом поле, дать зрителям пометать коровьи какашки и зрелище лаптям обеспечено...
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+1
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