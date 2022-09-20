ПЕДРИ: «Игра с Левандовски – большая гордость»

Полузащитник «Барселоны» Педри поделился своим мнением по поводу партнера по команде Роберта Левандовски:

«Все видят его игру, голы, которые он забивает, движение, которое он даёт команде. Роберт дает «Барселоне» многое, я надеюсь, что он продолжит в том же духе, потому что играть с Левандовским — большая гордость».

Левандовски начал карьеру в «Барселоне» с 11 голов в 8 матчах.