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  4. ПЕДРИ: «Игра с Левандовски – большая гордость»
Испания
20 сентября 2022, 17:13 |
198
0

ПЕДРИ: «Игра с Левандовски – большая гордость»

Хавбек «Барселоны» - о новичке команды

20 сентября 2022, 17:13 |
198
0
ПЕДРИ: «Игра с Левандовски – большая гордость»
Getty Images/Global Images Ukraine. Педри

Полузащитник «Барселоны» Педри поделился своим мнением по поводу партнера по команде Роберта Левандовски:

«Все видят его игру, голы, которые он забивает, движение, которое он даёт команде. Роберт дает «Барселоне» многое, я надеюсь, что он продолжит в том же духе, потому что играть с Левандовским — большая гордость».

Левандовски начал карьеру в «Барселоне» с 11 голов в 8 матчах.

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Роберт Левандовски Барселона Педри
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Источник Mundo Deportivo
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