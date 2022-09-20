Испания20 сентября 2022, 17:13 |
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ПЕДРИ: «Игра с Левандовски – большая гордость»
Хавбек «Барселоны» - о новичке команды
20 сентября 2022, 17:13 |
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Полузащитник «Барселоны» Педри поделился своим мнением по поводу партнера по команде Роберта Левандовски:
«Все видят его игру, голы, которые он забивает, движение, которое он даёт команде. Роберт дает «Барселоне» многое, я надеюсь, что он продолжит в том же духе, потому что играть с Левандовским — большая гордость».
Левандовски начал карьеру в «Барселоне» с 11 голов в 8 матчах.
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