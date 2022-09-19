Левандовски забил 11 голов в 8 матчах. Это лучший результат в истории Барсы
Польский бомбардир переписывает рекорды «сине-гранатовых»
Роберт Левандовски забил 11 голов в 8 матчах во всех турнирах за новый клуб. Это новый клубный рекорд, который ранее принадлежал Роналдо. В 1996 году бразилец забил 9 голов в 8 первых матчах в составе «сине-гранатовых».
Также нужно отметить, что Левандовски превзошел достижение легендарного форварда «Барселоны» Ладислао Кубалы, который в шести первых матчах Ла Лиги забил 7 голов. На счету поляка – 8 голов в шести матчах.
В поединке шестого тура Примеры против «Эльче» (3:0) Роберт Левандовски отличился дублем.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
РФС жалуются из-за интервью Петракова
Украинец помог своей команде выйти в следующий раунд кубка Венгрии