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  4. Левандовски забил 11 голов в 8 матчах. Это лучший результат в истории Барсы
Испания
19 сентября 2022, 15:35 | Обновлено 19 сентября 2022, 15:52
712
0

Левандовски забил 11 голов в 8 матчах. Это лучший результат в истории Барсы

Польский бомбардир переписывает рекорды «сине-гранатовых»

19 сентября 2022, 15:35 | Обновлено 19 сентября 2022, 15:52
712
0
Левандовски забил 11 голов в 8 матчах. Это лучший результат в истории Барсы
sport.es. Роберт Левандовски

Роберт Левандовски забил 11 голов в 8 матчах во всех турнирах за новый клуб. Это новый клубный рекорд, который ранее принадлежал Роналдо. В 1996 году бразилец забил 9 голов в 8 первых матчах в составе «сине-гранатовых».

Также нужно отметить, что Левандовски превзошел достижение легендарного форварда «Барселоны» Ладислао Кубалы, который в шести первых матчах Ла Лиги забил 7 голов. На счету поляка – 8 голов в шести матчах.

В поединке шестого тура Примеры против «Эльче» (3:0) Роберт Левандовски отличился дублем.

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Роберт Левандовски Барселона
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Источник Sport.es
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