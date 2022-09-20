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Украина. Первая лига
20 сентября 2022, 16:00 | Обновлено 20 сентября 2022, 17:02
276
0

Первая лига. Победы Карпат и Оболони, семь голов от Кремня

Обзор четвертого тура Первой лиги

20 сентября 2022, 16:00 | Обновлено 20 сентября 2022, 17:02
276
0
Первая лига. Победы Карпат и Оболони, семь голов от Кремня
ФК Оболонь

16-18 сентября в рамках 4-го тура Первой лиги состоялось восемь матчей. Для любителей интересной статистики предлагаем обратить внимание на тот факт, что только в двух из восьми поединков обе команды забили, а также была показана только одна красная карточка.

«Эпицентр» в поединке с «Мариуполем» одержал вторую подряд победу под руководством Сергея Нагорняка. В матче, который состоялся на непростом и скользком поле, хозяева одержали победу со счетом 1:0 благодаря голу на 90-й минуте в исполнении бразильца Барбосы. Для «Эпицентра» это уже третья виктория в сезоне.

«Нива» на своем поле в Тернополе сумела сыграть вничью 0:0 с «Полесьем», которое до этого три матча кряду выиграло.

«Диназ» встречался на своем поле с «Карпатами». Первую половину встречи выиграли хозяева поля благодаря голу Коса, который стал первым, кому удалось в этом сезоне распечатать ворота галичан. Но во втором тайме львовяне совершили камбэк благодаря голам Приймака и Дуця, что позволило им победить со счетом 2:1. «Зелено-белые» со стопроцентным показателем, 12 очками, лидируют в турнирной таблице Первой лиги.

В интересном западноукраинском дерби «Прикарпатье» добилось выездной победы со счетом 1:0 в матче с «Буковиной». Решающий гол на 89-й минуте записал в свой актив Стадник.

Также со счетом 1:0 выиграл ЛНЗ у «Полтавы». На 19-й минуте за черкащан точно пробил Полюлях. К слову, на 25-й минуте «ЛНЗ» мог увеличить преимущество, но Тищенко не реализовал пенальти.

Впервые в этом сезоне проиграл «Металлург». В Запорожье на «Славутич Арене» смог одержать победу со счетом 2:0 «Чернигов». Кстати, для черниговцев это дебютная виктория в этом сезоне.

Интересный матч состоялся между «Оболонью» и «Скоруком». К 22-й минуте счет был 2:1 в пользу киевлян, за которых забили Краснопер и Слободян. В составе гостей точно пробил Малыш. Долго счет не менялся. Но на 86-й минуте капитан «пивоваров» Покотилюк не без помощи рикошета отправил мяч в ворота соперника. В итоге «Оболонь» победила со счетом 3:1! Столичная команда с 10 баллами в копилке лидирует в группе Б Первой лиги.

А самый голевой матч состоялся в Кременчуге, где местный «Кремень» разгромно со счетом 7:0 (!) выиграл у «Горняка-Спорт». Интересно, что первый мяч хозяева поля забили только на 35-й минуте – гол в свой актив записал Фальковский. До перерыва также успели точно пробить Азизов и Глоба. В дебюте второго тайма тот же Глоба оформил дубль. К 57-й минуте Галоян забил пятый мяч в ворота гостей. Галата и Товкач своими голами засветили на табло счет 7:0!

К слову, коллектив из Кременчуга после такой яркой победы с 13 голами в активе на данный момент является самой результативной командой Первой лиги. И в целом матчи с участием «Кремня» являются самыми результативными (в 4 поединках забито 19 мячей).

Дмитрий КОТКОВ

Первая лига. 4 тур. Группа А

16 сентября

«Эпицентр» – ФСК «Мариуполь» – 1:0
Гол: Барбоса, 90.

17 сентября

«Нива» Т – «Полесье» – 0:0

18 сентября

«Диназ» – «Карпаты» – 1:2
Голы: Кос, 34 – Приймак, 64, Дуць, 72.

«Буковина» – «Прикарпатье» – 0:1
Гол: Стадник, 89.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА Группа A

Первая лига. Группа Б. 4 тур

16 сентября

ЛНЗ – «Полтава» – 1:0
Гол: Полюлях, 19.

Нереализованный пенальти: Тищенко, 25 («ЛНЗ»).

17 сентября

«Металлург» З – «Чернигов» – 0:2
Голы: Мироненко, 12, Койдан, 84.

«Оболонь» – «Скорук» – 3:1
Голы: Краснопер, 3, Слободян, 11 (с пенальти), Покотилюк, 86 – Малыш, 22.

Удаление: Пасечник, 82 («Скорук»).

18 сентября

«Кремень» – «Горняк-Спорт» – 7:0
Голы: Фальковский, 35, Азизов, 41, Глоба, 45+1, 50, Галоян, 57, Галата, 74 (с пенальти), Товкач, 84.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА Группа Б

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Источник Sport.ua
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