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Чемпионат Европы
20 сентября 2022, 15:55 | Обновлено 20 сентября 2022, 17:04
881
1

В УЕФА подтвердили свою позицию в отношении бана сборной и клубов рф

В Ньоне тверды в своем решении

20 сентября 2022, 15:55 | Обновлено 20 сентября 2022, 17:04
881
1
В УЕФА подтвердили свою позицию в отношении бана сборной и клубов рф
УЕФА

Пресс-служба Европейского футбольного союза дала оценку информации о перспективах вероятного участия сборной рф в жеребьевке отборочного турнира Евро-2024.

«Что касается участия россии в предстоящих европейских отборочных матчах, мы убедительно напоминаем, что в соответствии с пресс-релизом, опубликованным 28 февраля 2022 года, все российские клубы и национальные сборные отстранены от участия как в соревнованиях ФИФА, так и УЕФА до дальнейшего уведомления», - говорится в релизе.

Как известно, представители рашистов – сборная и клубы – в феврале этого были отстранены от участия в официальных международных соревнованиях на неопределенный срок. В мае УЕФА не допустил российскую команду до участия в розыгрыше Лиги наций-2022/2023.

Жеребьевка отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года состоится 9 октября во Франкфурте-на-Майне. Турнир пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии.

Ранее президент УАФ Андрей Павелко рассказал, что предстоящий Евро пройдет без сборной страны-агрессора.

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УЕФА Евро-2024 жеребьевка Евро-2024 сборная россии по футболу дисквалификация России дисквалификация
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Источник УЕФА
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Октавий Фландрийский
Будем посмотреть 9 октября, может и действительно рашку не опустят к жеребьевке.
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