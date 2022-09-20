В УЕФА подтвердили свою позицию в отношении бана сборной и клубов рф

Пресс-служба Европейского футбольного союза дала оценку информации о перспективах вероятного участия сборной рф в жеребьевке отборочного турнира Евро-2024.

«Что касается участия россии в предстоящих европейских отборочных матчах, мы убедительно напоминаем, что в соответствии с пресс-релизом, опубликованным 28 февраля 2022 года, все российские клубы и национальные сборные отстранены от участия как в соревнованиях ФИФА, так и УЕФА до дальнейшего уведомления», - говорится в релизе.

Как известно, представители рашистов – сборная и клубы – в феврале этого были отстранены от участия в официальных международных соревнованиях на неопределенный срок. В мае УЕФА не допустил российскую команду до участия в розыгрыше Лиги наций-2022/2023.

Жеребьевка отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года состоится 9 октября во Франкфурте-на-Майне. Турнир пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии.

Ранее президент УАФ Андрей Павелко рассказал, что предстоящий Евро пройдет без сборной страны-агрессора.