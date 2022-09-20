Другие новости20 сентября 2022, 16:10 |
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Президент Футбольной ассоциации БиГ: «Есть согласие УЕФА на матч с россией»
Вико Желькович таки надеется провести матч
20 сентября 2022, 16:10 |
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Президент Футбольной ассоциации Боснии и Герцеговины Вико Желькович по-прежнему надеется провести товарищеский матч со сборной россии в ноябре, несмотря на нежелание играть самих боснийских футболистов:
«Важно сказать, что у нас есть согласие УЕФА, чтобы сыграть этот матч. Они приостановили участие России, если речь идет об официальных матчах. Но если мы говорим о товарищеских матчах, то запрета нет».
Напомним, поединок запланирован на 19 ноября.
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Комментарии 2
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припиздяні на голову
Тренеру Боснийцев уже не один чемодан бабок положили под раскладушку, так что ему наплевать что его же подопечные отказываться играть с блядя.. и, но тренеру похер, ему семью кормить надо.
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