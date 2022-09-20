Президент Футбольной ассоциации БиГ: «Есть согласие УЕФА на матч с россией»

Президент Футбольной ассоциации Боснии и Герцеговины Вико Желькович по-прежнему надеется провести товарищеский матч со сборной россии в ноябре, несмотря на нежелание играть самих боснийских футболистов:

«Важно сказать, что у нас есть согласие УЕФА, чтобы сыграть этот матч. Они приостановили участие России, если речь идет об официальных матчах. Но если мы говорим о товарищеских матчах, то запрета нет».

Напомним, поединок запланирован на 19 ноября.