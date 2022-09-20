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Германия
20 сентября 2022, 15:38 | Обновлено 20 сентября 2022, 16:56
208
0

Президент Баварии: «Мы абсолютно уверены в Нагельсманне»

Герберт Хайнер – о проблемах команды

20 сентября 2022, 15:38 | Обновлено 20 сентября 2022, 16:56
208
0
Президент Баварии: «Мы абсолютно уверены в Нагельсманне»
Getty Images/Global Images Ukraine

Президент «Баварии» Герберт Хайнер прокомментировал неудачный старт команды в нынешнем сезоне Бундеслиги:

«Четыре матча без побед в Бундеслиге – конечно, не то, что наши болельщики и мы все себе представляли. Мы видим, что наша команда создает множество голевых моментов в каждой игре, но это не отражается в результатах. Но мы абсолютно уверены в Нагельсманне и во всей команде в целом.

После перерыва на матчи сборных мы будем снова атаковать, как это и положено «Баварии». Сезон только начался, и мы знаем: у нас есть потенциал, чтобы достичь своих высоких целей».

После 7 туров «Бавария» идет лишь пятой в турнирной таблице Бундеслиги. Ранее в СМИ появились разговоры об отставке главного тренера команды Юлиана Нагельсманна.

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Герберт Хайнер Бавария Юлиан Нагельсманн
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Источник TZ
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