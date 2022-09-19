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  4. Бавария нашла замену Нагельсманну на случай отставки
Германия
19 сентября 2022, 15:07 |
1133
1

Бавария нашла замену Нагельсманну на случай отставки

Команду может возглавить Томас Тухель

19 сентября 2022, 15:07 |
1133
1
Бавария нашла замену Нагельсманну на случай отставки
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Тухель

Неудачный старт нынешнего сезона в Бундеслиге заставил руководство «Баварии» рассматривать возможность увольнения главного тренера команды Юлиана Нагельсманна.

На замену Нагельсманну уже нашли кандидатуру. Речь идет о Томасе Тухеле, который недавно был уволен с «Челси».

На данный момент «Бавария» идет лишь пятой в Бундеслиге с 12 очками в 7 турах. В последних четырех турах у «рекордмайстера» 3 ничьи и 1 поражение.

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Бавария Юлиан Нагельсманн Томас Тухель
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Spectra
Других вариантов у Баварии и нет.
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