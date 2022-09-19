Германия19 сентября 2022, 15:07 |
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Бавария нашла замену Нагельсманну на случай отставки
Команду может возглавить Томас Тухель
19 сентября 2022, 15:07 |
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Неудачный старт нынешнего сезона в Бундеслиге заставил руководство «Баварии» рассматривать возможность увольнения главного тренера команды Юлиана Нагельсманна.
На замену Нагельсманну уже нашли кандидатуру. Речь идет о Томасе Тухеле, который недавно был уволен с «Челси».
На данный момент «Бавария» идет лишь пятой в Бундеслиге с 12 очками в 7 турах. В последних четырех турах у «рекордмайстера» 3 ничьи и 1 поражение.
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