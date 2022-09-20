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Германия
20 сентября 2022, 14:53 | Обновлено 20 сентября 2022, 15:03
385
1

Легендарный игрок Баварии не верит в назначение Тухеля тренером команды

Лотар Маттеус – о вероятной тренерской рокировке в стане мюнхенцев

20 сентября 2022, 14:53 | Обновлено 20 сентября 2022, 15:03
385
1
Легендарный игрок Баварии не верит в назначение Тухеля тренером команды
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Тухель

61-летний Лотар Маттеус, который защищал цвета «Баварии» с 1984 по 1988 год и с 1992 по 2000, высказался о вероятном приходе на тренерский мостик баварцев немца Томаса Тухеля вместо нынешнего наставника коллектива Юлиана Нагельсманна.

«Не считаю, что Нагельсманну грозит опасность и что «Бавария» думает о Тухеле. С Нагельсманном заключили самый длинный контракт, который тренер когда-либо подписывал в Мюнхене, и поэтому они все вместе постараются преодолеть сложившуюся ситуацию», — заявил Маттеус.

«Бавария» неудачно стартовала в чемпионате Германии. Она в семи матчах набрала 12 очков, и занимает в таблице 5 место, отставая от лидирующего «Униона Берлин» на пять пунктов. В последних четырех играх Бундеслиги мюнхенцы ни разу не выиграли (три ничьих, одно поражение).

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Лотар Маттеус Бавария Томас Тухель Юлиан Нагельсманн
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Источник El Mundo Deportivo
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