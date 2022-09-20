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Кубок Дэвиса
20 сентября 2022, 14:23 | Обновлено 20 сентября 2022, 14:36
408
0

Кубок Дэвиса. Сборная Украины во вторник узнает следующего соперника

Жеребьевка состоится в Лондоне

20 сентября 2022, 14:23 | Обновлено 20 сентября 2022, 14:36
408
0
Кубок Дэвиса. Сборная Украины во вторник узнает следующего соперника
ФТУ

Сегодня, 20 сентября в Лондоне состоится жеребьева плей-офф Первой Мировой группы Кубка Дэвиса. Начало – в 18:00 по Киеву.

В жеребьевке будет представлена и сборная Украины. Среди возможных соперников – 9 команд: Ливан, Литва, Дания, Китайский Тайбэй, Словения, Польша, Греция, Латвия, Болгария, Ирландия, Китай, Таиланд.

Ранее сборная Украины проиграла Венгрии 1:3.

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Источник Sport.ua
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