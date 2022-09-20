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20 сентября 2022, 13:39 | Обновлено 20 сентября 2022, 13:45
292
0

Александр ШОВКОВСКИЙ: «Как защитить ворота от вражеской российской ракеты?»

Легендарный украинский голкипер стал амбассадором проекта «Спортивный фронт»

20 сентября 2022, 13:39 | Обновлено 20 сентября 2022, 13:45
292
0
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Как защитить ворота от вражеской российской ракеты?»
УАФ. Александр Шовковский

Экс-вратарь киевского «Динамо», а ныне ассистент главного тренера сборной Украины Александр Шовковский стал амбассадором проекта «Спортивный фронт».

«Я знаю, голкипер защищает ворота от мяча противника. Но как их защищить от вражеской российской ракеты? Я знаю, болельщики могут принимать игрока или нет. Но как принять эту невыносимую тишину на трибунах?

Сегодня россия продолжает войну в Украине, а российские спортсмены продолжают молчать. И это молчание - тихая поддержка террора.

Я обращаюсь ко всем, кого объединяет любовь к спорту. Мы не должны молчать. Все мы, весь демократический мир - единая сборная в борьбе за победу над злом», - сказал Шовковский.

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Источник Sport.ua
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