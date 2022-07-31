Детский тренер МАТИЕНКО: «Шовковский хорошо учился, в отличие от Ващука»
Специалист вспомнил о работе со звездными футболистами
Известный детский тренер Григорий Матиенко вспомнил о работе с Александром Шовковским и Владиславом Ващуком.
- Шовковский очень хорошо учился, в отличие от Ващука. Но у Саши были проблемы с дисциплиной. За поведение классный руководитель обычно ставил ему «тройку».
- А не было ли у ваших воспитанников проявлений звездной болезни в начале их карьеры в «Динамо»?
- Нет. Ребята оставались простыми и компанейскими, всегда приходили ко мне, то на открытие стадиона, то на посвящение юных ребят в футболисты.
- Вы продолжали общаться со своими воспитанниками даже когда они стали звездами украинского футбола?
- Конечно. Я перешел в школу «Смена-Оболонь», и несмотря на то, что мы с «Динамо» стали конкурентами, ребята постоянно приходили.
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