Детский тренер МАТИЕНКО: «Шовковский хорошо учился, в отличие от Ващука»

Известный детский тренер Григорий Матиенко вспомнил о работе с Александром Шовковским и Владиславом Ващуком.

- Шовковский очень хорошо учился, в отличие от Ващука. Но у Саши были проблемы с дисциплиной. За поведение классный руководитель обычно ставил ему «тройку».

- А не было ли у ваших воспитанников проявлений звездной болезни в начале их карьеры в «Динамо»?

- Нет. Ребята оставались простыми и компанейскими, всегда приходили ко мне, то на открытие стадиона, то на посвящение юных ребят в футболисты.

- Вы продолжали общаться со своими воспитанниками даже когда они стали звездами украинского футбола?

- Конечно. Я перешел в школу «Смена-Оболонь», и несмотря на то, что мы с «Динамо» стали конкурентами, ребята постоянно приходили.