Роман ЯРЕМЧУК: «У Соболя серьезная проблема, он не халтурит»

26-летний нападающий «Брюгге» и сборной Украины Роман Яремчук объяснил, почему его одноклубник Эдуард Соболь пропускает матчи национальной команды в Лиге наций.

«Я выбрал команду, которая будет для меня правильной в карьере. Время покажет, был ли это правильный шаг для меня или нет. Посмотрим. Я счастлив, и это самое главное. Еще один украинец в команде? Конечно, с украинцами мы всегда на одном настроении ходим, одни и те же шутки.

Очень счастлив быть в команде с Эдуардом. Знаю, что у него действительно серьезная проблема, и он ни в коем случае не халтурит или еще что-нибудь. Я видел, как он это переживает, и это действительно важная процедура, которую он должен сделать», – сказал Яремчук.

Напомним, Соболь уже рассказал, почему сыграл за «Брюгге», хотя не едет в сборную.