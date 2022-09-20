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  4. Роман ЯРЕМЧУК: «У Соболя серьезная проблема, он не халтурит»
Лига наций
20 сентября 2022, 11:33 | Обновлено 20 сентября 2022, 11:48
632
0

Роман ЯРЕМЧУК: «У Соболя серьезная проблема, он не халтурит»

Форвард «Брюгге» – об одноклубнике, который не приехал в расположение сборной

20 сентября 2022, 11:33 | Обновлено 20 сентября 2022, 11:48
632
0
Роман ЯРЕМЧУК: «У Соболя серьезная проблема, он не халтурит»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдуард Соболь и Роман Яремчук

26-летний нападающий «Брюгге» и сборной Украины Роман Яремчук объяснил, почему его одноклубник Эдуард Соболь пропускает матчи национальной команды в Лиге наций.

«Я выбрал команду, которая будет для меня правильной в карьере. Время покажет, был ли это правильный шаг для меня или нет. Посмотрим. Я счастлив, и это самое главное. Еще один украинец в команде? Конечно, с украинцами мы всегда на одном настроении ходим, одни и те же шутки.

Очень счастлив быть в команде с Эдуардом. Знаю, что у него действительно серьезная проблема, и он ни в коем случае не халтурит или еще что-нибудь. Я видел, как он это переживает, и это действительно важная процедура, которую он должен сделать», – сказал Яремчук.

Напомним, Соболь уже рассказал, почему сыграл за «Брюгге», хотя не едет в сборную.

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Роман Яремчук Брюгге Эдуард Соболь сборная Украины по футболу Лига наций
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Источник Украинская ассоциация футбола
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