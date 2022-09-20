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  4. РЕБРОВ: «Если будет предложение возглавить сборную Украины – я его приму»
Украина. Премьер лига
20 сентября 2022, 11:15 | Обновлено 20 сентября 2022, 12:16
825
0

РЕБРОВ: «Если будет предложение возглавить сборную Украины – я его приму»

Главный тренер «Аль-Айна» рассказал о возможной работе в Украине после ОАЭ

20 сентября 2022, 11:15 | Обновлено 20 сентября 2022, 12:16
825
0
РЕБРОВ: «Если будет предложение возглавить сборную Украины – я его приму»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Главный тренер «Аль-Айна» Сергей Ребров рассказал про возможную работу в Украине после ОАЭ:

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«Планирую ли я возвращаться в Украину? С удовольствием вернусь. Если клубы интересуются тренером Ребровым, они в первую очередь должны задавать вопросы «Аль-Айну». Я принадлежу этому клубу, я не свободный агент сейчас. Я не могу прийти в «Аль-Айн» и просто расторгнуть контракт. Даже если бы были предложения от украинских клубов, то в первую очередь они должны обращаться в мой клуб, потому что у меня есть действующий контракт. Когда он закончится, я буду иметь право выбирать место своей работы.

Интересует ли работа в сборной Украины? Ну, послушайте, для любого тренера работать в национальной сборной Украины это престижно, особенно сейчас. Это долг твоей стране, которая тебя воспитала, сделала тебя человеком. Я на 100% уверен, что любой украинский тренер, которому будет предложен возглавить сборную, не откажется от этого. Если будет предложение от сборной Украины, то я с удовольствием приму его.

Какие иностранные клубы интересно было бы возглавить? Я никогда не задумывался. Я не думал, что буду работать в «Ференцвароше», «Аль-Айне». Тренер – это человек, подвластный кому-то, каким-то предложениям. Ты не можешь просто по истечении контракта сказать: «Хочу работать в Англии или Италии», но оттуда предложений нет. Какие будут предложения, так и буду рассматривать».

Ранее Ребров заявил, что хотел вернуться в Украину 24 февраля, но его не пустило руководство «Аль-Айна».

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Сергей Ребров Аль-Айн сборная Украины по футболу
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Источник Футбол 24
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