Сергей РЕБРОВ: «Хотел вернуться в Украину, но в Аль-Айне были против»

Главный тренер «Аль-Айна» Сергей Ребров заявил, что хотел вернуться 24 февраля в Украину, но руководство «Аль-Айна» было против:

«У меня было желание вернуться в Украину 24 февраля, но когда я сказал об этом в клубе, конечно, все были против этого. У меня есть определенные обязательства перед клубом.



В «Аль-Айне» негативно отреагировали на мое желание, потому что мы тогда были на первом месте в чемпионате, все были довольны моей работой.

Я сам понимал, что мое отсутствие отразится на команде. Я тоже понимал, что хочу быть со своей страной, вернуться туда, но у меня не получилось. Я помогал как мог отсюда», – сказал Ребров.

Отметим, что ранее Ребров также заявил, кого бы хотел видеть в составе «Аль-Айна» из игроков УПЛ.