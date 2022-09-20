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20 сентября 2022, 10:52 | Обновлено 20 сентября 2022, 11:14
311
0

Сергей РЕБРОВ: «Хотел вернуться в Украину, но в Аль-Айне были против»

Украинский специалист заявил, что хотел приехать на родину 24 февраля

20 сентября 2022, 10:52 | Обновлено 20 сентября 2022, 11:14
311
0
Сергей РЕБРОВ: «Хотел вернуться в Украину, но в Аль-Айне были против»
Instagram. Сергей Ребров

Главный тренер «Аль-Айна» Сергей Ребров заявил, что хотел вернуться 24 февраля в Украину, но руководство «Аль-Айна» было против:

«У меня было желание вернуться в Украину 24 февраля, но когда я сказал об этом в клубе, конечно, все были против этого. У меня есть определенные обязательства перед клубом.

В «Аль-Айне» негативно отреагировали на мое желание, потому что мы тогда были на первом месте в чемпионате, все были довольны моей работой.

Я сам понимал, что мое отсутствие отразится на команде. Я тоже понимал, что хочу быть со своей страной, вернуться туда, но у меня не получилось. Я помогал как мог отсюда», – сказал Ребров.

Отметим, что ранее Ребров также заявил, кого бы хотел видеть в составе «Аль-Айна» из игроков УПЛ.

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Сергей Ребров Аль-Айн российско-украинская война
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Источник 24 канал
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