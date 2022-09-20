Сергей РЕБРОВ: «Кого из УПЛ я хотел бы пригласить в команду? Да любого»

Украинский наставник «Аль-Айна» Сергей Ребров назвал главную проблему, которая мешает украинцам массово выступать в чемпионате ОАЭ:



«Кого из УПЛ я хотел бы пригласить в свою команду? Да любого футболиста. Главное в этом чемпионате, в этой стране – адаптироваться. Важно быть более или менее готовым к такой жаре, к такой влажности. Считаю, что любой игрок из УПЛ, украинец или не украинец, готов играть на этом уровне. Другой вопрос – прилетит ли он сюда или нет.

Как сказал Ярмоленко, играть в 40 градусов непросто. В Европе мало у кого есть такой опыт. В Украине мы никогда не играли в 40 градусов. То же самое в Европе – там игры идут поздно. А тут даже в девять вечера 40 градусов. Проблема также в сильной влажности – через 2-3 минуты ты весь мокрый и эта влажность очень давит на организм».

В команде Сергея Реброва уже выступает один украинец – Андрей Ярмоленко. Реброву также приписывают интерес к защитнику Шахтера Данилу Удоду.

Отметим, что ранее Андрей Ярмоленко забил 1-й официальный гол за «Аль-Айн».