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Англия
20 сентября 2022, 11:11 | Обновлено 20 сентября 2022, 11:24
116
0

Лукаку приступил к тренировкам на поле

Бельгиец работал под присмотром персонала «Интера»

20 сентября 2022, 11:11 | Обновлено 20 сентября 2022, 11:24
116
0
Лукаку приступил к тренировкам на поле
Getty Images/Global Images Ukraine. Ромелу Лукаку

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку снова начал тренироваться. Футболист впервые провел тренировку на поле после травмы.

Бельгиец работал под присмотром персонала нерадзурри. Ромелу Лукаку надеется вернуться в строй после паузы, которая возникла в связи с играми сборных. Нападающий рассчитывает помочь «Интеру» в матче против «Ромы», который состоится 1 октября.

В сезоне-2022/23 Лукаку провел 3 матча в Серии А и забил 1 гол при 1 результативной передаче.

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Источник Gazzetta dello Sport
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