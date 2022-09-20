Лукаку приступил к тренировкам на поле

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку снова начал тренироваться. Футболист впервые провел тренировку на поле после травмы.

Бельгиец работал под присмотром персонала нерадзурри. Ромелу Лукаку надеется вернуться в строй после паузы, которая возникла в связи с играми сборных. Нападающий рассчитывает помочь «Интеру» в матче против «Ромы», который состоится 1 октября.

В сезоне-2022/23 Лукаку провел 3 матча в Серии А и забил 1 гол при 1 результативной передаче.