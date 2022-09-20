Лукаку приступил к тренировкам на поле
Бельгиец работал под присмотром персонала «Интера»
Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку снова начал тренироваться. Футболист впервые провел тренировку на поле после травмы.
Бельгиец работал под присмотром персонала нерадзурри. Ромелу Лукаку надеется вернуться в строй после паузы, которая возникла в связи с играми сборных. Нападающий рассчитывает помочь «Интеру» в матче против «Ромы», который состоится 1 октября.
В сезоне-2022/23 Лукаку провел 3 матча в Серии А и забил 1 гол при 1 результативной передаче.
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