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Италия
20 сентября 2022, 10:14 | Обновлено 20 сентября 2022, 10:34
134
0

Тухель не ведет переговоров с Ювентусом

Экс-наставник «Челси» может возглавить «Баварию»

20 сентября 2022, 10:14 | Обновлено 20 сентября 2022, 10:34
134
0
Тухель не ведет переговоров с Ювентусом
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Тухель

Немецкий тренер Томас Тухель не ведет переговоров с туринским «Ювентусом»..

По данным источника, несмотря на последние слухи, у бывшего тренера «Челси» нет контактов с туринским клубом.

Отмечается, что в ближайшие недели он может стать целью «Баварии» , если будет принято решение об отставке Юлиана Нагельсмана.

49-летний немецкий специалист возглавлял «Челси» с начала 2021 года. При нем «Челси» выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Напомним, ранее стали известны детали увольнения Тухеля из «Челси».

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Томас Тухель Ювентус Бавария Челси
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Источник твиттер Николо Скиры
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