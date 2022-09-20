Тухель не ведет переговоров с Ювентусом

Немецкий тренер Томас Тухель не ведет переговоров с туринским «Ювентусом»..

По данным источника, несмотря на последние слухи, у бывшего тренера «Челси» нет контактов с туринским клубом.

Отмечается, что в ближайшие недели он может стать целью «Баварии» , если будет принято решение об отставке Юлиана Нагельсмана.

49-летний немецкий специалист возглавлял «Челси» с начала 2021 года. При нем «Челси» выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Напомним, ранее стали известны детали увольнения Тухеля из «Челси».