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  4. Фабио КАПЕЛЛО: «Кейн – один из величайших нападающих»
Англия
20 сентября 2022, 10:01 |
207
0

Фабио КАПЕЛЛО: «Кейн – один из величайших нападающих»

Итальянский специалист позитивно высказался про нападающего сборной Англии

20 сентября 2022, 10:01 |
207
0
Фабио КАПЕЛЛО: «Кейн – один из величайших нападающих»
Instagram. Фабио Капелло

Бывший главный тренер сборной Англии Фабио Капелло назвал форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна одним из величайших нападающих:

«Думаю, что Кейн является одним из величайших нападающих. Ему повезло, что его тренирует Антонио Конте, который помог ему стать лучше. Кейн не просто ждёт мяча. Теперь он участвует в создании моментов. Он игрок, который забивает голы и отдаёт голевые передачи.

Кейн — игрок, который участвует в построении, и он часто становится игроком, получающим голевые передачи и настраивающим своих товарищей по команде. Я думаю, что он самый важный игрок Англии», — приводит слова Капелло Daily Mail.

Ранее стало известно, что «Челси» готов включить Лукаку в сделку по Кейну.

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Источник Daily Mail
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