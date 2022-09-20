Фабио КАПЕЛЛО: «Кейн – один из величайших нападающих»

Бывший главный тренер сборной Англии Фабио Капелло назвал форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна одним из величайших нападающих:

«Думаю, что Кейн является одним из величайших нападающих. Ему повезло, что его тренирует Антонио Конте, который помог ему стать лучше. Кейн не просто ждёт мяча. Теперь он участвует в создании моментов. Он игрок, который забивает голы и отдаёт голевые передачи.

Кейн — игрок, который участвует в построении, и он часто становится игроком, получающим голевые передачи и настраивающим своих товарищей по команде. Я думаю, что он самый важный игрок Англии», — приводит слова Капелло Daily Mail.

Ранее стало известно, что «Челси» готов включить Лукаку в сделку по Кейну.