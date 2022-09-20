ВИДЕО. Как Милевский болел за Шахтер в матче ЛЧ против Селтика
Артем следит за выступлениями украинских команд в еврокубках
Бывший форвард киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский следит за выступлениями украинских команд в еврокубках.
Во вторник, 14 сентября, прошел матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Шахтером» и «Селтиком». К матчу было приковано большое внимание, особенно со стороны украинских болельщиков.
Артем Милевский в компании друзей и, вероятно, алкоголя просматривал встречу самого престижного евротурнира в одном из баров Киева. Видео появилось в социальных сетях заведения.
Artem Milevsky watching Shakhtar Donetsk in a seafood bar last week 🦞 pic.twitter.com/Atlyj84eeT— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) September 19, 2022
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