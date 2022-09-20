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  4. ВИДЕО. Как Милевский болел за Шахтер в матче ЛЧ против Селтика
Лига чемпионов
20 сентября 2022, 09:20 |
593
1

ВИДЕО. Как Милевский болел за Шахтер в матче ЛЧ против Селтика

Артем следит за выступлениями украинских команд в еврокубках

20 сентября 2022, 09:20 |
593
1
ВИДЕО. Как Милевский болел за Шахтер в матче ЛЧ против Селтика
Instagram. Артем Милевский

Бывший форвард киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский следит за выступлениями украинских команд в еврокубках.

Во вторник, 14 сентября, прошел матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Шахтером» и «Селтиком». К матчу было приковано большое внимание, особенно со стороны украинских болельщиков.

Артем Милевский в компании друзей и, вероятно, алкоголя просматривал встречу самого престижного евротурнира в одном из баров Киева. Видео появилось в социальных сетях заведения.

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Комментарии 1
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GloryUkraine
І що тут дивного? По-перше це футбол, по-друге, через війну Шахтар зовсім інша команда і всім цікаво як піде гра. Ви гадаєте, що Міля має дивитися тільки матчі Динамо? А на рахунок алкоголю, то Міля не повинен відчитуватися ні перед ким.
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