ВИДЕО. Как Милевский болел за Шахтер в матче ЛЧ против Селтика

Бывший форвард киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский следит за выступлениями украинских команд в еврокубках.

Во вторник, 14 сентября, прошел матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Шахтером» и «Селтиком». К матчу было приковано большое внимание, особенно со стороны украинских болельщиков.

Артем Милевский в компании друзей и, вероятно, алкоголя просматривал встречу самого престижного евротурнира в одном из баров Киева. Видео появилось в социальных сетях заведения.