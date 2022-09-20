Сергей КРИВЦОВ: «Футбольными делами мы для страны сделаем больше»

Защитник «Шахтера» и сборной Украины Сергей Кривцов рассказал о важности публичных месседжей футболистов на международной арене.

«Было много статей в интернете, почему футболисты уезжают за границу, если они военнообязанные. Но я сейчас понимаю, что все спортсмены, которые могут прославить Украину, показать, что, несмотря на то, что сейчас идет война, мы можем играть в футбол.

Мы рассказываем людям, что происходит в нашей стране. И с этой точки зрения это сейчас очень важно. Поэтому мы готовы ездить на 1000-2000 километров и тратить время на дорогу, чтобы 2-3 человека узнали, что у нас происходит в стране.

Я, к примеру, автомат только в компьютерных играх держал. Думаю, футбольными делами мы для страны сделаем больше», - отметил Кривцов.