Сергей КРИВЦОВ: «К россии и ее жителям у меня только ненависть»

31-летний защитник «Шахтера» и национальной сборной Украины Сергей Кривцов рассказал о своем отношении к россии.

«Сейчас лично у меня только ненависть к этой стране и ее жителям.

Пока я не могу себя так перестроить, чтобы как-то отпускать эту ситуацию», - сказал Кривцов.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» интересуется аргентинским хавбеком.