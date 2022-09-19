Украина. Премьер лига19 сентября 2022, 03:45 | Обновлено 19 сентября 2022, 04:02
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Сергей КРИВЦОВ: «К россии и ее жителям у меня только ненависть»
Защитник «Шахтера» – о стране-оккупанте
19 сентября 2022, 03:45 | Обновлено 19 сентября 2022, 04:02
23
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31-летний защитник «Шахтера» и национальной сборной Украины Сергей Кривцов рассказал о своем отношении к россии.
«Сейчас лично у меня только ненависть к этой стране и ее жителям.
Пока я не могу себя так перестроить, чтобы как-то отпускать эту ситуацию», - сказал Кривцов.
Ранее сообщалось, что «Шахтер» интересуется аргентинским хавбеком.
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