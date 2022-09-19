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  4. Сергей КРИВЦОВ: «К россии и ее жителям у меня только ненависть»
Украина. Премьер лига
19 сентября 2022, 03:45 | Обновлено 19 сентября 2022, 04:02
23
0

Сергей КРИВЦОВ: «К россии и ее жителям у меня только ненависть»

Защитник «Шахтера» – о стране-оккупанте

19 сентября 2022, 03:45 | Обновлено 19 сентября 2022, 04:02
23
0
Сергей КРИВЦОВ: «К россии и ее жителям у меня только ненависть»
ФК Шахтер. Сергей Кривцов

31-летний защитник «Шахтера» и национальной сборной Украины Сергей Кривцов рассказал о своем отношении к россии.

«Сейчас лично у меня только ненависть к этой стране и ее жителям.

Пока я не могу себя так перестроить, чтобы как-то отпускать эту ситуацию», - сказал Кривцов.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» интересуется аргентинским хавбеком.

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Сергей Кривцов Шахтер Донецк российско-украинская война
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Источник Трибуна
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