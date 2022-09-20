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  4. Александр МОСТОВОЙ: «Главное в матче Киргизия — россия — это интрига!»
Россия
20 сентября 2022, 07:40 | Обновлено 20 сентября 2022, 07:41
686
0

Александр МОСТОВОЙ: «Главное в матче Киргизия — россия — это интрига!»

Естественно, а как же иначе?

20 сентября 2022, 07:40 | Обновлено 20 сентября 2022, 07:41
686
0
Александр МОСТОВОЙ: «Главное в матче Киргизия — россия — это интрига!»
Instagram. Александр Мостовой

Бывший российский игрок Александр Мостовой рассказал, что думает о захватывающем поединке между сборными Киргизии и рф:

«Если в Киргизии какие-то действия, то нашей сборной не стоит ехать. Звоночек неприятный. А почему киргизы не могут сюда приехать?

Интрига существует. Наши с киргизами — это очень долгожданный матч. Главное — интрига. Сыграем с киргизами расширенным составом».

Матч должен состояться в ближайшую субботу в Бишкеке.

Ранее венгерский форвард выразил желание сыграть против сборной россии.

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Источник Динамо Киев от Шурика
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