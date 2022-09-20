Александр МОСТОВОЙ: «Главное в матче Киргизия — россия — это интрига!»

Бывший российский игрок Александр Мостовой рассказал, что думает о захватывающем поединке между сборными Киргизии и рф:

«Если в Киргизии какие-то действия, то нашей сборной не стоит ехать. Звоночек неприятный. А почему киргизы не могут сюда приехать?

Интрига существует. Наши с киргизами — это очень долгожданный матч. Главное — интрига. Сыграем с киргизами расширенным составом».

Матч должен состояться в ближайшую субботу в Бишкеке.

Ранее венгерский форвард выразил желание сыграть против сборной россии.