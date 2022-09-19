Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Венгерский нападающий: «Был бы рад сыграть с россией»
Россия
19 сентября 2022, 19:48 |
2634
2

Венгерский нападающий: «Был бы рад сыграть с россией»

Марк Коста еще раз показал свою позицию

19 сентября 2022, 19:48 |
2634
2
Венгерский нападающий: «Был бы рад сыграть с россией»
Instagram. Марк Коста

Венгерский нападающий Марк Коста, выступающий в составе московского «Торпедо», выразил желание поучаствовать в «товарищеском матче» между сборными Венгрии и России:

«Сейчас сборная Венгрии стала сильнее, поэтому было бы здорово увидеть матч между нашей сборной и командой россии. Я был бы рад видеть такую встречу.

Раньше россия часто играла с Венгрией. Возможно ли это сейчас? Не знаю, потому что стало много политики в последнее время», — цитируют Косту российские пропагандисты.

Ранее российский пропагандист заявил, что рф не будет играть с Боснией и Герцеговиной.

По теме:
Украина взяла верх над Румынией и победила в Кубке трех наций по футзалу
Российский пропагандист: «Матча с Боснией не будет»
Сборная Украины по футзалу одержала вторую победу над командой Молдовы
сборная Венгрии по футболу сборная России по футболу товарищеские матчи
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Динамо Киев от Шурика
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Юрий ВИРТ: «Я бы Довбика п******л раз н***й – и на том все бы закончилось»
Футбол | 19 сентября 2022, 05:20 24
Юрий ВИРТ: «Я бы Довбика п******л раз н***й – и на том все бы закончилось»
Юрий ВИРТ: «Я бы Довбика п******л раз н***й – и на том все бы закончилось»

Наставник «Вереса» не контролировал эмоций после поражения «Днепру-1»

Бессмысленная жертва. Должен ли Петраков отдавать игроков в молодежку?
Футбол | 19 сентября 2022, 12:55 18
Бессмысленная жертва. Должен ли Петраков отдавать игроков в молодежку?
Бессмысленная жертва. Должен ли Петраков отдавать игроков в молодежку?

Алексей Сливченко – о проблеме, которая во многом искусственно нагнетается в футбольном сообществе

Источник: Луческу не покинет Динамо до конца сезона
Футбол | 19.09.2022, 19:06
Источник: Луческу не покинет Динамо до конца сезона
Источник: Луческу не покинет Динамо до конца сезона
Сергей КОНОВАЛОВ: «Договорные матчи в нашем чемпионате – наследие СССР»
Футбол | 19.09.2022, 14:02
Сергей КОНОВАЛОВ: «Договорные матчи в нашем чемпионате – наследие СССР»
Сергей КОНОВАЛОВ: «Договорные матчи в нашем чемпионате – наследие СССР»
Соболь рассказал, почему сыграл за Брюгге, хотя не едет в сборную
Футбол | 19.09.2022, 08:56
Соболь рассказал, почему сыграл за Брюгге, хотя не едет в сборную
Соболь рассказал, почему сыграл за Брюгге, хотя не едет в сборную
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ALKOSruLKA
так грайте в PS5... більше РАБсії ніде нема...
Ответить
0
dassin
на фото взгляд больного
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Мировой рекорд? Игрока Ниццы удалили на 9-й секунде матча
Мировой рекорд? Игрока Ниццы удалили на 9-й секунде матча
18.09.2022, 17:08 4
Футбол
Конец эпохи. Мбаппе лишил Месси титула самого высокооплачиваемого игрока
Конец эпохи. Мбаппе лишил Месси титула самого высокооплачиваемого игрока
18.09.2022, 14:01
Футбол
Где смотреть онлайн бой Сауль Альварес – Геннадий Головкин
Где смотреть онлайн бой Сауль Альварес – Геннадий Головкин
18.09.2022, 05:45
Бокс
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Головкин весь бой работал только левой рукой»
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Головкин весь бой работал только левой рукой»
18.09.2022, 08:20
Бокс
Стало известно, сколько заработали Альварес и Головкин за третий бой
Стало известно, сколько заработали Альварес и Головкин за третий бой
18.09.2022, 13:21 1
Бокс
Евробаскет-2022: расписание, прогнозы, трансляции и результаты
Евробаскет-2022: расписание, прогнозы, трансляции и результаты
19.09.2022, 02:00 21
Баскетбол
Обновлена трансферная стоимость. Кто стал самым дорогим футболистом Украины
Обновлена трансферная стоимость. Кто стал самым дорогим футболистом Украины
18.09.2022, 04:00 22
Футбол
Россияне требуют дисквалификации Петракова за слова о войне
Россияне требуют дисквалификации Петракова за слова о войне
19.09.2022, 15:15 20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности