Венгерский нападающий Марк Коста, выступающий в составе московского «Торпедо», выразил желание поучаствовать в «товарищеском матче» между сборными Венгрии и России:



«Сейчас сборная Венгрии стала сильнее, поэтому было бы здорово увидеть матч между нашей сборной и командой россии. Я был бы рад видеть такую встречу.

Раньше россия часто играла с Венгрией. Возможно ли это сейчас? Не знаю, потому что стало много политики в последнее время», — цитируют Косту российские пропагандисты.

Ранее российский пропагандист заявил, что рф не будет играть с Боснией и Герцеговиной.