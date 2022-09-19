Венгерский нападающий: «Был бы рад сыграть с россией»
Марк Коста еще раз показал свою позицию
Венгерский нападающий Марк Коста, выступающий в составе московского «Торпедо», выразил желание поучаствовать в «товарищеском матче» между сборными Венгрии и России:
«Сейчас сборная Венгрии стала сильнее, поэтому было бы здорово увидеть матч между нашей сборной и командой россии. Я был бы рад видеть такую встречу.
Раньше россия часто играла с Венгрией. Возможно ли это сейчас? Не знаю, потому что стало много политики в последнее время», — цитируют Косту российские пропагандисты.
Ранее российский пропагандист заявил, что рф не будет играть с Боснией и Герцеговиной.
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