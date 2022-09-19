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Россия
19 сентября 2022, 18:35 | Обновлено 19 сентября 2022, 18:47
1991
4

Российский пропагандист: «Матча с Боснией не будет»

Что же такое?

19 сентября 2022, 18:35 | Обновлено 19 сентября 2022, 18:47
1991
4
Российский пропагандист: «Матча с Боснией не будет»
Instagram. Дмитрий Губерниев

Российский пропагандист Дмитрий Губерниев сообщил, что матча россия — Босния и Герцеговина не будет.

Слова Губерниева приводят местные СМИ:

«Матча с Боснией не будет. Это нужно понимать. Мы строим воздушные замки. Это как разговоры вокруг БРИКС. Не забуду, когда Boeing и Airbus начали присоединяться к санкциям, некоторые стали заявлять, что у нас останутся наши друзья из Бразилии и их самолеты Embraer.

Не прошло и суток, как те тоже ввели санкции. Есть люди, которые следят за политикой и находятся в повестке, а есть те, кто перед начальством выслуживаются. Вот и все».

Отметим, что игра была запланирована на 19 ноября. Ранее ряд игроков Боснии отказались принимать участие в игре с рф.

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Источник Sport.ua
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Alexander Киев
Нехай орки із північною Кореєю грають. Один одного варті.
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Yanker8888888888
Сосать
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ALKOSruLKA
а шо такоє? ета - русАфобія!
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Ἡλίας
Можно сыграть с непобедимой кндр
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