Российский пропагандист: «Матча с Боснией не будет»

Российский пропагандист Дмитрий Губерниев сообщил, что матча россия — Босния и Герцеговина не будет.

Слова Губерниева приводят местные СМИ:

«Матча с Боснией не будет. Это нужно понимать. Мы строим воздушные замки. Это как разговоры вокруг БРИКС. Не забуду, когда Boeing и Airbus начали присоединяться к санкциям, некоторые стали заявлять, что у нас останутся наши друзья из Бразилии и их самолеты Embraer.

Не прошло и суток, как те тоже ввели санкции. Есть люди, которые следят за политикой и находятся в повестке, а есть те, кто перед начальством выслуживаются. Вот и все».

Отметим, что игра была запланирована на 19 ноября. Ранее ряд игроков Боснии отказались принимать участие в игре с рф.