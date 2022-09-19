Российский пропагандист: «Матча с Боснией не будет»
Что же такое?
Российский пропагандист Дмитрий Губерниев сообщил, что матча россия — Босния и Герцеговина не будет.
Слова Губерниева приводят местные СМИ:
«Матча с Боснией не будет. Это нужно понимать. Мы строим воздушные замки. Это как разговоры вокруг БРИКС. Не забуду, когда Boeing и Airbus начали присоединяться к санкциям, некоторые стали заявлять, что у нас останутся наши друзья из Бразилии и их самолеты Embraer.
Не прошло и суток, как те тоже ввели санкции. Есть люди, которые следят за политикой и находятся в повестке, а есть те, кто перед начальством выслуживаются. Вот и все».
Отметим, что игра была запланирована на 19 ноября. Ранее ряд игроков Боснии отказались принимать участие в игре с рф.
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