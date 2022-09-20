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  4. Поль Погба взят полицией под охрану
Италия
20 сентября 2022, 05:45 |
799
1

Поль Погба взят полицией под охрану

Все ради безопасности

20 сентября 2022, 05:45 |
799
1
Поль Погба взят полицией под охрану
Getty Images/Global Images Ukraine

Представители правопорядка установили полный контроль над полузащитником туринского «Ювентуса» и сборной Франции Полем Погба. Причина — угрозы со стороны вымогателей из банды его брата.

Ранее29-летний Погба заявлял, что пал жертвой вымогательства и угроз со стороны организованной банды. В ее состав входил брат футболиста Матиа Погба. Они шантажом вымогали у Поля порядка 13 миллионов евро.

Старшему брату Поля Погба уже предъявлено обвинение в вымогательстве в составе организованной группы и преступном сговоре. Все подозреваемые взяты под стражу на время судебного разбирательства.

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Источник Sport.ua
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Barry
Какие трогательные отношения между братьями Погба
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