Поль Погба взят полицией под охрану

Представители правопорядка установили полный контроль над полузащитником туринского «Ювентуса» и сборной Франции Полем Погба. Причина — угрозы со стороны вымогателей из банды его брата.

Ранее29-летний Погба заявлял, что пал жертвой вымогательства и угроз со стороны организованной банды. В ее состав входил брат футболиста Матиа Погба. Они шантажом вымогали у Поля порядка 13 миллионов евро.

Старшему брату Поля Погба уже предъявлено обвинение в вымогательстве в составе организованной группы и преступном сговоре. Все подозреваемые взяты под стражу на время судебного разбирательства.