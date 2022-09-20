Гранит ДЖАКА: «Можно подумать, что наше время если не исчезает, то уходит»

Капитан лондонской команды швейцарец Гранит Джака поделился эмоциями о премьерной игре в чемпионате Англии тинейджера Итана Нванери. Случилось это, напомним, в матче «канониров» в 7-м туре АПЛ с «Брентфордом» (3:0).

«Я поговорил во время матча с одним игроком из «Брентфорда» — сказал ему, что этому парню 15 лет. Он сказал мне: «Черт возьми, мы выглядим старыми». Конечно, когда у нас разница с Нванери в 15 лет, можно подумать, что наше время если не исчезает, то уходит», — заявил Джака.

«Арсенал» в настоящий момент является лидером таблицы чемпионата Англии, имея 18 очков после 7 матчей. За ним идут «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм», у которых по 17 пунктов.