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Англия
20 сентября 2022, 05:27 | Обновлено 20 сентября 2022, 05:31
119
0

Гранит ДЖАКА: «Можно подумать, что наше время если не исчезает, то уходит»

Полузащитник «Арсенала» - о дебюте в АПЛ 15-летнего Нванери

20 сентября 2022, 05:27 | Обновлено 20 сентября 2022, 05:31
119
0
Гранит ДЖАКА: «Можно подумать, что наше время если не исчезает, то уходит»
Getty Images/Global Images Ukraine. Гранит Джака

Капитан лондонской команды швейцарец Гранит Джака поделился эмоциями о премьерной игре в чемпионате Англии тинейджера Итана Нванери. Случилось это, напомним, в матче «канониров» в 7-м туре АПЛ с «Брентфордом» (3:0).

«Я поговорил во время матча с одним игроком из «Брентфорда» — сказал ему, что этому парню 15 лет. Он сказал мне: «Черт возьми, мы выглядим старыми». Конечно, когда у нас разница с Нванери в 15 лет, можно подумать, что наше время если не исчезает, то уходит», — заявил Джака.

«Арсенал» в настоящий момент является лидером таблицы чемпионата Англии, имея 18 очков после 7 матчей. За ним идут «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм», у которых по 17 пунктов.

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Источник Sporting News
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