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Лига чемпионов
20 сентября 2022, 04:57 | Обновлено 20 сентября 2022, 07:06
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0

Роберт ЛЕВАНДОВСКИ: «Игра с Баварией стала для Барселоны уроком»

Нападающий каталонского клуба – об игре с мюнхенцами во 2-м туре Лиги чемпионов

20 сентября 2022, 04:57 | Обновлено 20 сентября 2022, 07:06
500
0
Роберт ЛЕВАНДОВСКИ: «Игра с Баварией стала для Барселоны уроком»
Getty Images/Global Images Ukraine

Поляк Роберт Левандовски заявил, что «сине-гранатовые» заслуживали лучшей участи, нежели поражение со счетом 0:2.

«Игра с «Баварией» стала для нас уроком. Перед игрой мы не ожидали, что сможем навязывать свой стиль и создавать много моментов. Эта игра показала, что мы можем делать это, можем создавать моменты в сложных матчах. Мы заслужили победу или, по крайней мере, ничью», — признался Левандовски.

Как известно, минувшим летом Левандовски перешел из «Баварии» в «Барселону».

В следующем – 3-м - туре групповой стадии Лиги чемпионов «Бавария» сыграет с «Викторией» Пльзень, а «Барселона» проведет выездной матч с «Интером».

Ранее Левандовски рассказал о важности для него престижного приза «Золотой мяч».

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Источник Marca
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