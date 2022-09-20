Роберт ЛЕВАНДОВСКИ: «Не провожу ночи без сна из-за «Золотого мяча»

34-летний Роберт Левандовски заявил, что его шансы на завоевание «Золотого мяча» не стали выше после перехода из «Баварии» в «Барселону». Напомним, Мюнхен на столицу Каталонии игрок поменял минувшим летом.

«Может быть, игроки «Барселоны» выигрывали «Золотой мяч» чаще других, но я не провожу ночи без сна из-за этого трофея.

Я не считаю, что из «Барселоны» путь к «Золотому мячу» короче, чем из «Баварии», – сказал Левандовски.

Напомним, в этом сезоне Роберт Левандовски забил за «Барселону» во всех турнирах 11 голов, проведя 8 матчей.