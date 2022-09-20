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  4. Роберт ЛЕВАНДОВСКИ: «Не провожу ночи без сна из-за «Золотого мяча»
Испания
20 сентября 2022, 00:12 | Обновлено 20 сентября 2022, 00:25
174
0

Роберт ЛЕВАНДОВСКИ: «Не провожу ночи без сна из-за «Золотого мяча»

Польский нападающий «Барселоны» - о важности для себя престижной награды

20 сентября 2022, 00:12 | Обновлено 20 сентября 2022, 00:25
174
0
Роберт ЛЕВАНДОВСКИ: «Не провожу ночи без сна из-за «Золотого мяча»
Getty Images/Global Images Ukraine

34-летний Роберт Левандовски заявил, что его шансы на завоевание «Золотого мяча» не стали выше после перехода из «Баварии» в «Барселону». Напомним, Мюнхен на столицу Каталонии игрок поменял минувшим летом.

«Может быть, игроки «Барселоны» выигрывали «Золотой мяч» чаще других, но я не провожу ночи без сна из-за этого трофея.

Я не считаю, что из «Барселоны» путь к «Золотому мячу» короче, чем из «Баварии», – сказал Левандовски.

Напомним, в этом сезоне Роберт Левандовски забил за «Барселону» во всех турнирах 11 голов, проведя 8 матчей.

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