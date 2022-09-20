Амбициозные ожидания. Барселона поделилась предполагаемыми доходами

«Барселона» публично сообщила о том, что за сезон-2022/2023 ее доходы должны составить 1,255 млрд евро, а прибыль – 274 млн. Такие цифры приведены в утвержденном бюджете «сине-гранатовых», который подписан советом директоров клуба.

Финансовый год-2021/22 «Барселона» закончила с оборотом в размере 1,017 миллиарда евро, а ее прибыль составила 98 миллионов евро.

В настоящий момент «Барселона» под руководством Хави занимает в таблице чемпионата Испании второе место с 16 очками после 6 матчей. Лидирует мадридский «Реал», у которого 18 очков из 18-ти возможных.

Ранее сообщалось, что «Барселона» зимой хочет продать 4-5 игроков, входящих в основу коллектива.